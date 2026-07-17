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عربي-دولي

زلزال عنيف يضرب جنوب المكسيك... وتحذيرات من تسونامي

Lebanon 24
17-07-2026 | 12:57
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زلزال عنيف يضرب جنوب المكسيك... وتحذيرات من تسونامي
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ضرب زلزال قوي بلغت قوته 7.4 درجة البحر قبالة سواحل ولاية تشياباس في جنوب المكسيك، مما دفع إلى إصدار تحذير من خطر أمواج مد عاتية (تسونامي)، فيما شعر سكان في غواتيمالا والسلفادور المجاورتين بالهزة الأرضية. ولم ترد تقارير بعد من ‌السلطات عن وقوع ‌أضرار جراء الزلزال.

وقالت ‌هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن الزلزال وقع بالقرب من مدينة بويرتو ماديرو المكسيكية وعلى عمق ضحل بلغ نحو 10 كيلومترات، وهو ما زاد قوة تأثيره على المناطق القريبة.

وعقب الزلزال، حذر نظام التحذير من التسونامي في الولايات ‌المتحدة من احتمال ‌تشكل أمواج تسونامي خطرة على السواحل ‌الواقعة ضمن نطاق 300 كيلومتر من ‌مركز الزلزال.

وفي غواتيمالا سيتي، قال شاهد من وكالة «رويترز» إن الزلزال تسبّب في اهتزاز المباني ودفع بعض السكان إلى مغادرة ‌منازلهم مسرعين إلى الشوارع.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام محلية في غواتيمالا موظفين وهم يخلون أحد المباني الحكومية بعد تفعيل بروتوكولات الطوارئ والإجراءات الأمنية. وأوضح شاهد آخر من وكالة «رويترز» أن سكان السلفادور شعروا أيضاً بالهزة الأرضية.

وقال حاكم ولاية أواكساكا المكسيكية الجنوبية، سالومون خارا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن الزلزال شُعر به بدرجة متوسطة في عاصمة الولاية، لكنه أشار إلى عدم ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار جسيمة.

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