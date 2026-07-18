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عربي-دولي

بسبب شجار مع راكب.. سقوط رجل أمن من قطار في ألمانيا

Lebanon 24
18-07-2026 | 02:22
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بسبب شجار مع راكب.. سقوط رجل أمن من قطار في ألمانيا
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تعرّض رجل أمن يعمل لدى شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان" لإصابات بالغة الخطورة بعد سقوطه من قطار متحرك أثناء مواجهة عنيفة مع أحد الركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية. 
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ووقع الحادث مساء أمس الجمعة أثناء فحص التذاكر على متن قطار كان متجها من أوفنبورغ إلى كارلسروه في جنوب غرب ألمانيا.

وبحسب بيان صدر في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، فقد نشب على ما يبدو خلاف لفظي خلال فحص التذاكر، ما استدعى تدخل اثنين من أفراد الأمن التابعين لشركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".

ويشتبه في أن أحد الركاب، الذي يُعتقَد أنه كان تحت تأثير الكحول، وجه إهانات إلى رجلي الأمن. ثم تطور الموقف إلى اشتباك بالأيدي بين الراكب (36 عاما) وأحد رجلي الأمن (26 عاما).

وسقط الرجلان على أرضية القطار أثناء الاشتباك. وبعد ذلك انفتح أحد أبواب القطار لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى سقوط رجل الأمن من القطار المتحرك بالقرب من إتلينغن-بروخهاوزن، وفقا للشرطة والنيابة العامة.

وألقي القبض على المشتبه به بينما كان لا يزال على متن القطار.

وعثر على رجل الأمن مصابا بجروح بالغة الخطورة في نهاية المطاف إلى جانب السكة الحديد بعد عملية بحث واسعة النطاق، على بعد نحو كيلومترين من المكان الذي توقف فيه القطار لاحقا. ونُقلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
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