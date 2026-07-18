بسبب شجار مع راكب.. سقوط رجل أمن من قطار في ألمانيا

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تعرّض رجل أمن يعمل لدى "دويتشه بان" لإصابات بالغة الخطورة بعد سقوطه من قطار متحرك أثناء مواجهة عنيفة مع أحد الركاب، وفق ما أعلنت الشرطة الألمانية.ووقع الحادث مساء أمس الجمعة أثناء فحص التذاكر على متن قطار كان متجها من أوفنبورغ إلى كارلسروه في .وبحسب بيان صدر في ساعة مبكرة من السبت، فقد نشب على ما يبدو خلاف لفظي خلال فحص التذاكر، ما استدعى تدخل اثنين من أفراد الأمن التابعين لشركة الألمانية "دويتشه بان".ويشتبه في أن أحد الركاب، الذي يُعتقَد أنه كان تحت تأثير ، وجه إهانات إلى رجلي الأمن. ثم تطور الموقف إلى اشتباك بالأيدي بين الراكب (36 عاما) وأحد رجلي الأمن (26 عاما).وسقط الرجلان على أرضية أثناء الاشتباك. وبعد ذلك انفتح أحد أبواب القطار لأسباب لا تزال غير معروفة، ما أدى إلى سقوط رجل الأمن من القطار المتحرك بالقرب من إتلينغن-بروخهاوزن، وفقا للشرطة والنيابة العامة.وألقي القبض على المشتبه به بينما كان لا يزال على متن القطار.وعثر على رجل الأمن مصابا بجروح بالغة الخطورة في نهاية المطاف إلى جانب السكة الحديد بعد عملية بحث واسعة النطاق، على بعد نحو كيلومترين من المكان الذي توقف فيه القطار لاحقا. ونُقلَ إلى المستشفى لتلقي العلاج.