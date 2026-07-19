واشنطن ترسل مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط

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قال مسؤولون أميركيون، لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الطائرات الحربية إلى الشرق الأوسط، في إشارة إلى أن إدارة ترمب قد تكون بصدد تصعيد الضربات ضد إيران.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية تنقل من ألمانيا إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نقل طائرات "إف-35" من بريطانيا إلى المنطقة أيضا. وأضافت أنه يجرى إرسال طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا.