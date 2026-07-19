واشنطن ترسل مقاتلات إضافية إلى الشرق الأوسط

قال مسؤولون أميركيون، لصحيفة " تايمز" أن سترسل المزيد من الطائرات الحربية إلى ، في إشارة إلى أن إدارة قد تكون بصدد تصعيد الضربات ضد .

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين أن مقاتلات أميركية من طراز "إف-16" تابعة للقوات الجوية الأميركية تنقل من إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى نقل طائرات " " من إلى المنطقة أيضا. وأضافت أنه يجرى إرسال طائرات إضافية للتزود بالوقود جوا.