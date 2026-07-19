ترامب في قلب نهائي كأس العالم.. إجراءات أمنية استثنائية

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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي على متن المروحية الرئاسية "مارين ون"، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. تأتي زيارة ترامب للملعب وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية تولاها جهاز الخدمة السرية الأميركي، شملت فرض حظر طيران ونشر قناصة ومقاتلات F-16، مما تسبب في تشكّل طوابير انتظار طويلة للمشجعين ووسائل الإعلام خارج بوابات الاستاد.