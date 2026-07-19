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عربي-دولي

ترامب في قلب نهائي كأس العالم.. إجراءات أمنية استثنائية

Lebanon 24
19-07-2026 | 15:00
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ترامب في قلب نهائي كأس العالم.. إجراءات أمنية استثنائية
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي على متن المروحية الرئاسية "مارين ون"، لحضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026 التي تجمع بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين. تأتي زيارة ترامب للملعب وسط إجراءات أمنية مشددة للغاية تولاها جهاز الخدمة السرية الأميركي، شملت فرض حظر طيران ونشر قناصة ومقاتلات F-16، مما تسبب في تشكّل طوابير انتظار طويلة للمشجعين ووسائل الإعلام خارج بوابات الاستاد.

ومن المقرر أن يشارك ترامب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، في تسليم الكأس الذهبية للمنتخب الفائز باللقب. 
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وصرّح ترامب قبيل المباراة بأنه يجد صعوبة كبيرة في المراهنة ضد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، متجنبًا إعطاء توقع حاسم للمواجهة.
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