تنسيق عربي لخفض التوتر.. اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية السعودي

تلقى وزير خارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالات هاتفية من وزير خارجية دولة قطر الشيخ عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وشؤون المغتربين في الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.

وجرى خلال الاتصالات البحث في "مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".