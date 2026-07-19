تنسيق عربي لخفض التوتر.. اتصالات مكثفة مع وزير الخارجية السعودي

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تلقى وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالات هاتفية من رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبد العاطي.
وجرى خلال الاتصالات البحث في "مستجدات الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور ودعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى احتواء التصعيد ومعالجة التحديات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة".