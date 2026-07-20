"مستعدون للعودة فوراً".. إسرائيل تترقب حرب إيران وتنتظر موقف واشنطن

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وللمرة الأولى منذ تجدد التصعيد، أطلقت إسرائيل، الأحد، صواريخ اعتراضية بعدما اعتبرت أن شظايا صواريخ إيرانية أُطلقت باتجاه مدينة العقبة الأردنية قد تشكل تهديداً لإيلات.وقال يسرائيل كاتس، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل": "إذا أطلقت صواريخ على إسرائيل، فسنهاجمها بكل قوتنا"، مؤكداً استعداد تل أبيب لاتخاذ إجراءات دفاعية وهجومية إذا تغير موقف واشنطن.بدوره، أعلن رئيس الأركان إيال زامير أن الجيش يراقب التطورات في إيران ويحافظ على جاهزية مرتفعة، مضيفاً: "نحن مستعدون لاستئناف القتال فوراً، وسنعمل بقوة كبيرة ضد كل من يهاجمنا".وكانت واشنطن وتل أبيب قد خاضتا الحرب ضد إيران بتنسيق عسكري منذ أواخر شباط، قبل أن تظهر خلافات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن إدارة العمليات وجدوى استمرارها.ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أن ترامب طلب من نتنياهو وقف التصعيد خلال المواجهة السابقة بين إسرائيل وإيران، في وقت كانت واشنطن تقترب من توقيع مذكرة تفاهم مع طهران. ورغم اعتراض إسرائيل، وُقّعت المذكرة قبل أن تنهار ويستأنف الطرفان الضربات، من دون أن تهاجم إيران إسرائيل مباشرة منذ ذلك الحين.وبحسب الصحيفة، يمتلك نتنياهو دوافع سياسية لاستئناف الحرب مع اقتراب الانتخابات المقررة في تشرين الأول، في ظل انتقادات داخلية لنتائج المواجهة السابقة. وأضافت أن الضربات لم تؤدِ إلى إسقاط النظام أو إنهاء برنامجه النووي ومنظومة صواريخه، فيما لم تشمل المذكرة ملف دعم طهران للجماعات الموالية لها في المنطقة، ومنها " ".لكن العودة إلى الحرب من دون موافقة أميركية قد تضع نتنياهو أمام أزمة مع ترامب، الذي ينظر إلى المواجهة باعتبارها عبئاً سياسياً متزايداً. ونقلت هيئة البث عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن واشنطن أبلغت تل أبيب نيتها تصعيد هجماتها خلال الأيام المقبلة، مع تفضيل إبقاء إسرائيل خارج القتال ما لم تستهدفها إيران.وبالتزامن، نقلت الولايات المتحدة معدات وذخائر إضافية إلى إسرائيل، إلى جانب طائرات للتزود بالوقود. ووفق "نيويورك تايمز"، تشمل التعزيزات مقاتلات "F-16" قادمة من ألمانيا و"F-35" من بريطانيا.وقال مسؤول عسكري إسرائيلي لـ"رويترز" إن تل أبيب تستعد لاستقبال مزيد من طائرات التزود بالوقود الأميركية، فيما أفاد موقع "أكسيوس" بأن إدارة ترامب أبلغت إسرائيل بإرسال عشرات الطائرات قبل احتمال توسيع العمليات ضد إيران. وبلغ عدد الطائرات العسكرية الأميركية الموجودة 98 طائرة حتى 25 حزيران. (الشرق)