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عربي-دولي

بأقل من مليوني دولار.. "لوكهيد مارتن" تطور صاروخاً أرخص لـ"باتريوت"

Lebanon 24
20-07-2026 | 04:07
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بأقل من مليوني دولار.. لوكهيد مارتن تطور صاروخاً أرخص لـباتريوت
بأقل من مليوني دولار.. لوكهيد مارتن تطور صاروخاً أرخص لـباتريوت photos 0
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دفعت الطائرات المسيّرة الهجومية منخفضة التكلفة شركات السلاح الكبرى إلى البحث عن وسائل اعتراض أرخص، بعدما أصبح استخدام صواريخ بملايين الدولارات لمواجهة تهديدات زهيدة الثمن عبئاً على الجيوش.

وفي هذا السياق، أعلنت شركة "لوكهيد مارتن"، الإثنين، تطوير صاروخ اعتراضي جديد لمنظومة "باتريوت" يحمل اسم "باك-3 إيه سي إي"، وتقل تكلفته عن نصف سعر صاروخ "باك-3 إم إس إي".
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وتبلغ تكلفة الصاروخ المستخدم حالياً نحو 4 ملايين دولار، وفق وثائق ميزانية الجيش الأميركي، ما يعني أن سعر الصاروخ الجديد سيكون دون مليوني دولار.

وقالت الشركة إن الإنتاج الأولي يمكن أن يبدأ خلال 36 شهراً، على أن يجري تطوير الصاروخ وتصنيعه بالتعاون مع شركاء صناعيين في الولايات المتحدة وأوروبا.

وخلال معرض فارنبره الجوي في بريطانيا، قال رئيس قطاع الصواريخ وأنظمة مراقبة النيران في الشركة تيم كاهيل إن القوات الأميركية وحلفاءها يحتاجون إلى حل مجرّب ميدانياً ويتناسب مع الميزانيات المتاحة.

ويأتي المشروع في ظل ارتفاع الطلب على منظومات "باتريوت" منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا عام 2022، إلى جانب تزايد الحاجة إلى صواريخ الدفاع الجوي مع اتساع المواجهة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

وأدت هذه الصراعات إلى استنزاف مخزونات الأسلحة المتطورة وكشف مشكلات في قدرات الإنتاج الغربية، فيما تواجه الشركات الدفاعية الكبرى منافسة من شركات ناشئة تعرض أسلحة أسرع إنتاجاً وأقل تكلفة ويمكن تصنيعها بكميات كبيرة. (العين)
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