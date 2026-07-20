في الضفة الغربية... إعتقال إسرائيليين بعد سرقتهما أحد الفلسطينيين (فيديو)

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Israeli settlers stopped a Palestinian man on Wadi Al-Sha’er Road between Al-Lubban Ash-Sharqiya and Salfit and stole a sum of money from him on Friday evening. pic.twitter.com/WyYVOUKwzY
— Government Communication Center (@pal_gcc_en) June 27, 2026
Israeli settlers stopped a Palestinian man on Wadi Al-Sha’er Road between Al-Lubban Ash-Sharqiya and Salfit and stole a sum of money from him on Friday evening. pic.twitter.com/WyYVOUKwzY