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عربي-دولي

وسط التوترات.. اتصالات روسية - أميركية وروبيو يلمّح إلى لقاء لافروف

Lebanon 24
20-07-2026 | 07:30
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وسط التوترات.. اتصالات روسية - أميركية وروبيو يلمّح إلى لقاء لافروف
وسط التوترات.. اتصالات روسية - أميركية وروبيو يلمّح إلى لقاء لافروف photos 0
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أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن اتصالات فنية تُجرى بين روسيا والولايات المتحدة على مستوى وزيري الخارجية، مؤكداً أن موسكو لا تزال منفتحة على الحوار مع الدول الأوروبية، وأنها "لم تبادر يوماً إلى قطع العلاقات".
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وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، أمس الأحد، استعداده لعقد لقاءات مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والصيني وانغ يي، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفيليبين.

وقال روبيو، رداً على سؤال بشأن احتمال عقد هذه الاجتماعات: "نحن منفتحون على الاجتماع معهما"، مضيفاً أنه لن يكشف مسبقاً عن الملفات التي قد تُطرح، نظراً إلى حساسيتها.

وكان روبيو التقى وانغ يي على هامش اجتماع آسيان في كوالالمبور العام الماضي، كما أجرى معه اتصالاً هاتفياً عقب زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين في الربيع.

وتأتي مشاركة روبيو في اجتماع آسيان في وقت تسعى فيه واشنطن إلى تعزيز حضورها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ومواجهة النفوذ الصيني المتنامي، وذلك بعد أيام من اتهام ترامب بكين بالتدخل في الانتخابات الأميركية.

وتكتسب الزيارة أهمية إضافية في ظل التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، ولا سيما تأثيرها على الملاحة في مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 80 في المئة من شحنات الوقود المتجهة إلى الدول الآسيوية، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وفي هذا الإطار، ناقش قادة الدول الإحدى عشرة الأعضاء في آسيان، خلال قمتهم التي عُقدت في أيار الماضي في سيبو الفيليبينية، إنشاء احتياطي مشترك من الوقود، بحسب ما أعلنه الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للرابطة هذا العام.
 
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