إيران توقف ناقلتي نفط وتؤكد استمرار إغلاق مضيق هرمز

أعلن إيقاف ناقلتي نفط أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز. وقال في بيان: "تم إيقاف ناقلتي نفط مخالفتين كانتا تحاولان المرور عبر المسار الجنوبي غير الآمن لمضيق هرمز، وذلك بعد أن تسببت انفجارات باندلاع حرائق واسعة على متنهما". وأضاف أن المضيق سيظل مغلقاً في ظل استمرار العمليات الأميركية في المنطقة.

وأفادت هيئة عمليات التجارة البحرية اليوم الثلاثاء باستهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز بجسم مجهول، مما أجبر طاقمها على إخلاء الناقلة واللجوء إلى قارب نجاة.

وذكرت الهيئة البريطانية أنها تلقت بلاغات عدة اليوم من الناقلة تفيد بإصابتها بمقذوف مجهول. ووقع الحادث على بعد ثمانية أميال بحرية شرق مدينة ليما العمانية. وتجري السلطات تحقيقاً فيه.

وأوضحت الهيئة أن مسؤول الأمن في شركة الناقلة أفاد بإجلاء الطاقم ولجوئه إلى قارب نجاة، بينما لم ترد أنباء عن أي آثار بيئية.

ولم تكشف الهيئة البريطانية عن اسم السفينة أو مالكها.

وكانت الهيئة قد أعلنت مساء الاثنين تعرض سفينة للهجوم في مضيق هرمز، مشيرةً إلى أن الهجوم وقع قبالة سواحل . وأوضحت أن الطاقم أخلى السفينة، التي ظلت منجرفة مع ومشتعلة بعد مرور عدة ساعات.

وكانت سفينة أخرى قد اشتعلت فيها النيران في وقت سابق بمضيق هرمز إثر تعرضها لمقذوف بالقرب من الساحل العماني.

تأتي هذه الوقائع في خضم استمرار تبادل النيران بين والولايات المتحدة على خلفية السيطرة على مضيق هرمز.