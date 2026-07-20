بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي.. ترامب: إيران ستدفع الثمن

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أكد الرئيس الأميركي ان "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة ⁠الماضية.وكتب ‌على منصة تروث سوشال: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة".وأضاف أنه "جرى ‌إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث ‌ورئيس دانيال كين بهذا التوجيه".ولم يتضح بعد ما هو "التوجيه" الذي أصدره ترامب لـ(البنتاغون) لكن مسؤولا أميركيا قال لرويترز إن بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي نقل طائرات عسكرية إضافية، ⁠منها طائرات مقاتلة ‌وناقلات وقود، إلى .وارتفع عدد الجنود الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص.وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أميركيين في .وقُتل ستة جنود أميركيين في آذار عندما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.وأصيب نحو 430 جنديا أميركيا في هذا الصراع حتى الآن.