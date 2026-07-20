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عربي-دولي

بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي.. ترامب: إيران ستدفع الثمن

Lebanon 24
20-07-2026 | 23:40
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بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي.. ترامب: إيران ستدفع الثمن
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ان إيران "ستدفع ثمن" قتلها جنودا أميركيين، وذلك بعد مقتل عدد من أفراد الجيش الأميركي خلال أعمال قتالية في الأيام القليلة ⁠الماضية.
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وكتب ترامب ‌على منصة تروث سوشال: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديا أميركيا، ستدفع ثمن ذلك أضعافا مضاعفة".

وأضاف أنه "جرى ‌إبلاغ وزير الحرب بيت هيغسيث ‌ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين بهذا التوجيه".

ولم يتضح بعد ما هو "التوجيه" الذي أصدره ترامب لـ(البنتاغون) لكن مسؤولا أميركيا قال لرويترز إن الولايات المتحدة بدأت بالفعل قبل الهجوم الدامي في الأردن نقل طائرات عسكرية إضافية، ⁠منها طائرات مقاتلة ‌وناقلات وقود، إلى الشرق الأوسط.

وارتفع عدد الجنود الأميركيين الذين قُتلوا في الحرب على إيران إلى 17 في الأيام القليلة الماضية، مع خضوع رفات جندي آخر للفحص.

وتأكد مقتل جنديين في هجوم إيراني استهدف عسكريين أميركيين في الأردن.

وقُتل ستة جنود أميركيين في آذار عندما استهدفت طائرة مسيرة إيرانية منشأة عسكرية أميركية في ميناء الشعيبة بالكويت.

وأصيب نحو 430 جنديا أميركيا في هذا الصراع حتى الآن.


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