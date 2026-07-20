اليابان تكشف عن تدريبات صينية بمشاركة سفن روسية

أعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية أن مدمرة تابعة للبحرية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة جنوب غرب أوكينوتوري النائية التابعة لليابان، في وقت مبكر من ، وذلك في أثناء عملها إلى جانب سفن تابعة للبحرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة، أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت أربع سفن، هي مدمرة صينية «رينهاي» مزودة بصواريخ موجهة، وأخرى «لويانغ 3» مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد «فوتشي»، وفرقاطة روسية «ستيريجوشي»، تبحر شمال شرقاً على بعد 330 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب أوكينوتوري، الأحد.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الجيش الياباني أكد لاحقاً أن المدمرة الصينية «لويانغ 3» أجرت تدريبات بالذخيرة الحية على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب .

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها عن تدريبات بالذخيرة الحية تقوم بها في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وذكرت اليابانية أن مدمرة تابعة لها راقبت السفن وجمعت معلومات عن أنشطتها.

وتعترض الصين على قول اليابان إن المياه المحيطة بأوكينوتوري جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، بذريعة أنها شعاب مرجانية وليست جزيرة.

وكثفت الصين وروسيا عملياتهما البحرية والجوية المشتركة حول اليابان في السنوات القليلة الماضية، مما دفع طوكيو إلى زيادة المراقبة وتعزيز دفاعاتها في سلسلة الجزر الجنوبية الغربية وسط مخاوف بشأن الأمن الإقليمي.