تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

اليابان تكشف عن تدريبات صينية بمشاركة سفن روسية

Lebanon 24
20-07-2026 | 23:40
A-
A+
اليابان تكشف عن تدريبات صينية بمشاركة سفن روسية
اليابان تكشف عن تدريبات صينية بمشاركة سفن روسية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت هيئة الأركان المشتركة اليابانية أن مدمرة تابعة للبحرية الصينية أجرت تدريبات بالذخيرة الحية في المياه الواقعة جنوب غرب جزيرة أوكينوتوري النائية التابعة لليابان، في وقت مبكر من يوم الأحد، وذلك في أثناء عملها إلى جانب سفن تابعة للبحرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة، أن قوات الدفاع الذاتي البحرية اليابانية رصدت أربع سفن، هي مدمرة صينية «رينهاي» مزودة بصواريخ موجهة، وأخرى «لويانغ 3» مزودة بصواريخ موجهة، وسفينة إمداد «فوتشي»، وفرقاطة روسية «ستيريجوشي»، تبحر شمال شرقاً على بعد 330 كيلومتراً تقريباً جنوب غرب أوكينوتوري، الأحد.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة «رويترز» للأنباء أن الجيش الياباني أكد لاحقاً أن المدمرة الصينية «لويانغ 3» أجرت تدريبات بالذخيرة الحية على بعد نحو 180 كيلومتراً جنوب غرب الجزيرة.

وقال متحدث باسم هيئة الأركان المشتركة إن هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها اليابان عن تدريبات بالذخيرة الحية تقوم بها الصين في منطقتها الاقتصادية الخالصة.

وذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن مدمرة تابعة لها راقبت السفن وجمعت معلومات عن أنشطتها.

وتعترض الصين على قول اليابان إن المياه المحيطة بأوكينوتوري جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، بذريعة أنها شعاب مرجانية وليست جزيرة.

وكثفت الصين وروسيا عملياتهما البحرية والجوية المشتركة حول اليابان في السنوات القليلة الماضية، مما دفع طوكيو إلى زيادة المراقبة وتعزيز دفاعاتها في سلسلة الجزر الجنوبية الغربية وسط مخاوف بشأن الأمن الإقليمي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الجنوبية: دخول طائرات صينية وروسية منطقة دفاع جوي
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: تدريبات الناتو قرب حدودنا تتزايد
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مقاتلات روسية وصينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لكوريا الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تنهي تدريبات بحرية واسعة لحاملة الطائرات لياونينغ وسفن مرافقة
lebanon 24
Lebanon24
21/07/2026 12:59:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الدفاع

يوم الأحد

شمال شرق

الجزيرة

الصينية

رويترز

الغربي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:30 | 2026-07-21
Lebanon24
05:20 | 2026-07-21
Lebanon24
05:18 | 2026-07-21
Lebanon24
05:03 | 2026-07-21
Lebanon24
04:47 | 2026-07-21
Lebanon24
04:45 | 2026-07-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24