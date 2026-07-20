أول اتصال بين ترامب وبيرنهام...ماذا دار بينهما؟

أعلن الرئيس الأميركي ، أنه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع رئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام، مشيداً بـ«العلاقة المتميزة» التي تربط بين ولندن، ومشيراً إلى أن أنهما سيلتقيان قريباً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن «رئيس الوزراء أمامه مهمة كبيرة، لكنه سيكون قادراً على إنجازها، وبالطبع ستكون حاضرة للمساعدة»، مضيفاً أنهما ناقشا قضايا تشمل التجارة والتعاون العسكري وإزالة الألغام من .