أول اتصال بين ترامب وبيرنهام...ماذا دار بينهما؟

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه أجرى "محادثة جيدة جداً" مع رئيس الوزراء البريطاني الجديد آندي بيرنهام، مشيداً بـ«العلاقة المتميزة» التي تربط بين واشنطن ولندن، ومشيراً إلى أن أنهما سيلتقيان قريباً، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأكد ترامب في منشور على منصته «تروث سوشيال» أن «رئيس الوزراء أمامه مهمة كبيرة، لكنه سيكون قادراً على إنجازها، وبالطبع ستكون الولايات المتحدة حاضرة للمساعدة»، مضيفاً أنهما ناقشا قضايا تشمل التجارة والتعاون العسكري وإزالة الألغام من مضيق هرمز.