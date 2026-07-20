الخارجية السعودية: موقفنا يهدف إلى إحلال السلام في اليمن

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أدانت ما تطرّق له "المتحدث العسكري للحوثيين من اتهام بحصار الشعب اليمني الشقيق، وحظر الملاحة البحرية على المملكة".وأكدت الخارجية السعودية في بيان السعودية أن موقف المملكة يهدف إلى إحلال السلام في اليمن وإنهاء معاناة الشعب اليمني، مشيرة إلى انها دعمت الجهود الأممية لتحقيق السلام في اليمن على مدى السنوات الماضية، بما في ذلك خارطة الطريق التي وافقت الحكومة عليها في حين رفضها الحوثيون الذين انخرطوا في صراع في المنطقة لدعم أجندتها وأهدافها المشؤومة، مما ضاعف من معاناة المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرتها، وفقاً لبيان الخارجية السعودية.وأعلنت المملكة أنها عملت في السنوات الماضية مع الحكومة اليمنية الشرعية في التخفيف من معاناة الشعب اليمني، عبر استمرار المشاريع التنموية، ودعم ميزانية الحكومة اليمنية، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، إذ تعتبر السعودية الحفاظ على استقرار الاقتصاد اليمني، وتعزيز التنمية في صدارة أولويات العلاقات الثنائية مع الجمهورية اليمنية.وأضافت: "المملكة تطالب بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، وتؤكد في الوقت نفسه أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية سفنها بما يتوافق مع القانون الدولي واتفاقية لقانون البحار للعام 1982م"، مشددة على أن المملكة مستمرة في دعم الشعب اليمني الشقيق وحكومته الشرعية.