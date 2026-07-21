البيت الأبيض: الضربات الإيرانية لن تمر من دون عقاب

نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في قوله إن الرئيس الأميركي لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها بالمرور من دون عقاب، وإن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين.

كما نقلت الشبكة عن مسؤولين في قولهم إن العمليات القتالية الأميركية ضد إيران لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب، رغم زيادة وتيرة الضربات والضربات المضادة في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض للشبكة إن توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع قوبل بارتياح كبير، وإن أي تراجع عنها قد يؤثر سلبا على من يركزون على انتخابات التجديد النصفي في أميركا.

وأضاف المصدر أن تزايد الخسائر البشرية واستمرار الصراع في إيران قد يضران -من منظور سياسي- بفرص الحزب في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن ذلك قد يكون جزءا من حسابات إيران.