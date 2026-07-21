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عربي-دولي

البيت الأبيض: الضربات الإيرانية لن تمر من دون عقاب

Lebanon 24
21-07-2026 | 00:28
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البيت الأبيض: الضربات الإيرانية لن تمر من دون عقاب
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نقلت شبكة "إن بي سي نيوز" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض قوله إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يسمح للضربات القاتلة التي شنتها إيران بالمرور من دون عقاب، وإن الهدف هو ممارسة أكبر قدر ممكن من الضغط على الإيرانيين.

كما نقلت الشبكة عن مسؤولين في الإدارة الأميركية قولهم إن العمليات القتالية الأميركية ضد إيران لم تعد بنفس الحدة التي كانت عليها خلال الأسابيع الأولى من الحرب، رغم زيادة وتيرة الضربات والضربات المضادة في الآونة الأخيرة.

وقال مصدر مطلع على تفكير البيت الأبيض للشبكة إن توقيع مذكرة التفاهم لإنهاء النزاع قوبل بارتياح كبير، وإن أي تراجع عنها قد يؤثر سلبا على من يركزون على انتخابات التجديد النصفي في أميركا.

وأضاف المصدر أن تزايد الخسائر البشرية واستمرار الصراع في إيران قد يضران -من منظور سياسي- بفرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي، معتبرا أن ذلك قد يكون جزءا من حسابات إيران.

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