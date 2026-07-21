آسيان تبدي قلقاً بالغاً من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أعرب وزراء خارجية (آسيان) عن قلقهم البالغ إزاء التطورات المتسارعة في ، محذرين من أن التصعيد قد يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية ومساعي الوسطاء للتوصل إلى حلول سلمية.

وأكد الوزراء أن استمرار التوتر قد يقلل فرص التوصل إلى تسوية عبر الحوار والدبلوماسية، داعين جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة تعقيد الوضع أو دفعه نحو مزيد من التصعيد.