آسيان تبدي قلقاً بالغاً من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
أعرب وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) عن قلقهم البالغ إزاء التطورات المتسارعة في الشرق الأوسط، محذرين من أن التصعيد قد يقوض الجهود الدبلوماسية الجارية ومساعي الوسطاء للتوصل إلى حلول سلمية.
وأكد الوزراء أن استمرار التوتر قد يقلل فرص التوصل إلى تسوية عبر الحوار والدبلوماسية، داعين جميع الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات من شأنها زيادة تعقيد الوضع أو دفعه نحو مزيد من التصعيد.