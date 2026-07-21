إدارة ترامب درست قطع العلاقات مع مفوضية اللاجئين

كشفت مصادر مطلعة لـ"رويترز" أن إدارة الرئيس الأميركي درست خلال الأسابيع الماضية قطع علاقاتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما دفع دبلوماسيين ومسؤولين في إلى إطلاق حملة لإقناع بمواصلة دعمها للمفوضية.

ونقلت الوكالة عن ثمانية مصادر، بينهم دبلوماسيون ومسؤولون في مجال المساعدات ومصدر في الكونغرس، أن ، التي تُعد تاريخياً أكبر مانح للمفوضية، كانت تدرس إنهاء علاقتها بها. وأضافت المصادر أن قراراً بهذا الشأن كان متوقعاً الأسبوع الماضي، لكنه لم يُعلن، ما يشير إلى أن الضغوط الدبلوماسية ربما أسهمت في تأجيله أو تجنبه.

وبحسب خمسة من المصادر، جاءت هذه المداولات على خلفية خلاف بشأن تعيين نائبة للمفوض السامي للمفوضية، التي أُنشئت عقب الحرب العالمية الثانية لمساعدة اللاجئين الفارين من الحروب والاضطهاد والعنف.

وأضافت المصادر أن المفوضية أبلغت داعميها بإمكانية إدراجها على قائمة سوداء أميركية، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقف التمويل، فضلاً عن احتمال انسحاب واشنطن من اللجنة التنفيذية المشرفة على أعمال المفوضية.

وحذّر دبلوماسيون ومسؤولون في قطاع الإغاثة من أن أي وقف للتمويل الأميركي سيُضعف المفوضية بشكل كبير، في وقت تقترب فيه معدلات النزوح عالمياً من مستويات قياسية بسبب النزاعات المستمرة، ولا سيما في والسودان.

وأشار مصدر دبلوماسي إلى أن مسؤولي المفوضية طلبوا خلال الأسبوع الماضي من داعميهم استخدام مختلف القنوات الدبلوماسية المتاحة لحث الولايات المتحدة على مواصلة دعمها.

، امتنع متحدث باسم المفوضية عن التعليق، فيما قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "ليس لدينا تعليق على هذه المسألة لأننا لا نملك أي معلومات عنها".

وأكد متحدث باسم الأميركية أنه لم يطرأ أي تغيير على تعاون واشنطن مع المفوضية، مضيفاً: "كما هو الحال مع العديد من المنظمات الدولية الأخرى، فإننا نعمل مع المفوضية ومن خلالها عندما يكون ذلك مفيداً لدعم مصالح السياسة الخارجية الأميركية أو لإنقاذ الأرواح".

ويتركز الخلاف حول تعيين الدبلوماسية الأميركية تريسا راي فينيرتي الشهر الماضي في منصب نائبة المفوض السامي لشؤون اللاجئين، بعدما اختارها للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمفوض السامي برهم صالح بدلاً من سايمون هانكينسون، المرشح المدعوم من الولايات المتحدة، والذي سبق أن اتهم المفوضية باتباع "أجندة هجرة جماعية".

وقال هانكينسون لـ"رويترز": "لو كانوا يريدون الإصلاح والعودة إلى المهمة الأصلية للمفوضية المتمثلة في مساعدة اللاجئين الحقيقيين، والتدقيق الجيد في الميزانيات والإنفاق، لكنت أنا المرشح المناسب".

ووفقاً لبيانات المفوضية، كانت الولايات المتحدة أكبر مانح لها في عام 2025، إذ قدمت تمويلاً بقيمة 868 مليون دولار، بما يعادل نحو ربع إجمالي مساهمات المانحين.

وكانت "رويترز" قد أفادت في وقت سابق بأن المفوضية تواجه أزمة مالية بعد تراجع التمويل المتاح لها بنحو 30% خلال عام 2025 مقارنة بعام 2024، ما دفعها إلى إلغاء آلاف الوظائف والإعلان عن مزيد من إجراءات خفض الإنفاق خلال العام الحالي.