البحرين تعلن اعتراض هجمات جوية إيرانية استهدفت مناطق مدنية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع ، اليوم الثلاثاء، نجاح منظومات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير عدد من الهجمات الجوية التي استهدفت مناطق مدنية في .

وأكدت، في بيان، أن تواصل "نهجها العدائي الممنهج" عبر استهداف المدنيين، مشيرة إلى أن القوات البحرينية تصدت للهجمات بجاهزية قتالية عالية.

وأدانت القيادة استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة ضد المدنيين والممتلكات الخاصة، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

كما شددت على أن جميع وحداتها العسكرية في أعلى درجات الاستعداد لحماية أمن المملكة وسلامة المواطنين والمقيمين، داعية إلى عدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة قد تكون من مخلفات الهجمات، والإبلاغ عنها فورًا للجهات المختصة.

وأضافت أن وحدة هندسة الميدان الملكية على أهبة الاستعداد للتعامل الآمن مع هذه الأجسام حفاظًا على السلامة العامة.