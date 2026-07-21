لسد العجز المالي.. دولة عربية تتجه إلى الاقتراض الداخلي والخارجي

تدرس اللجنة المالية في مشروع قانون لتعويض غياب الموازنة الاتحادية للعام الحالي، بما يسمح للحكومة بالاقتراض الداخلي والخارجي وتوفير غطاء قانوني للمالية العامة.

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وقال رئيس اللجنة المالية النيابية عدي لصحيفة "الصباح" الحكومية، إن اللجنة تبحث قانون الاقتراض والمنح لعام 2026، بهدف تأمين الأساس القانوني اللازم لإدارة الوضع المالي في البلاد.

وأشار عواد إلى أن يعمل بالتعاون مع الحكومة على إقرار القانون لتعويض غياب الموازنة، موضحًا أن الاقتراض الداخلي سيتم عبر ، فيما سيُؤمَّن الاقتراض الخارجي من الدول الصديقة أو .

ولفت إلى أن المقترح نوقش بشكل موسع مع والمسؤولين التنفيذيين، تمهيدًا لإقراره ومنح الحكومة صلاحيات تأمين مصادر التمويل ومعالجة العجز المالي.