وزير الداخلية الإيراني يبدأ زيارته الرسمية إلى باكستان

أفادت "إرنا" بأن إسكندر مؤمني بدأ برنامج زيارته الرسمية إلى باكستان، حيث استهلها بتكريم " ومؤسسي " أمام أحد المعالم التاريخية في العاصمة إسلام آباد.

ومن المقرر أن يعقد مؤمني خلال زيارته لقاءات مع المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.