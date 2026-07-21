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عربي-دولي

وزير الداخلية الإيراني يبدأ زيارته الرسمية إلى باكستان

Lebanon 24
21-07-2026 | 05:30
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وزير الداخلية الإيراني يبدأ زيارته الرسمية إلى باكستان
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أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" بأن وزير الداخلية الإيراني إسكندر مؤمني بدأ صباح اليوم برنامج زيارته الرسمية إلى باكستان، حيث استهلها بتكريم "شهداء ومؤسسي هذا البلد" أمام أحد المعالم التاريخية في العاصمة إسلام آباد.

ومن المقرر أن يعقد مؤمني خلال زيارته لقاءات مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، ورئيس الوزراء شهباز شريف، ووزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وكالة الأنباء الإيرانية

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