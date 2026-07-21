الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتؤكد تضامنها الكامل

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أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"أشد العبارات" تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها".
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن هذه الدول الشقيقة والحفاظ على استقرارها.