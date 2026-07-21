الإمارات تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت والأردن وتؤكد تضامنها الكامل

أدانت دولة بـ"أشد العبارات" تجدد الهجمات التي استهدفت مملكة البحرين ودولة والمملكة الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيّرة.

وأكدت ، في بيان نقلته الإماراتية "وام"، أن هذه الهجمات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول الشقيقة، وتهديداً لأمنها واستقرارها".

وجددت الوزارة تضامن دولة الكامل مع البحرين والكويت والأردن، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز أمن هذه الدول الشقيقة والحفاظ على استقرارها.