توتر جديد في البحر الأسود... استهداف سفينة قرب السواحل الرومانية

أعلن الرئيس الروماني نيكوشور دان، اليوم الثلاثاء، أن سفينة ترفع علم ليبيريا كانت تبحر من مصر إلى تعرّضت لهجوم قبالة السواحل الرومانية، مرجحًا ارتباط الحادث بالحرب الروسية على أوكرانيا، وفق وكالة " ".

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وقال دان عبر منصة "إكس" إن سفينة "إل.بي.جي جاز لشبونة" تعرضت لضربة على بُعد نحو 20 ميلًا بحريًا من الساحل الروماني، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ أجلت طاقمها، بينهم ثلاثة مصابين، فيما أُرسل زورق قطر لتفادي انجرافها أو تشكيل خطر على الملاحة.

وأضاف أن المؤسسات الحكومية في حالة تأهب لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، معتبرًا أن الهجوم "من المرجح أن يكون جزءًا من الحرب غير المشروعة التي تشنها على أوكرانيا".

وكان مسؤولون في ودولة عضو في مجاورة لأوكرانيا قد أفادوا بأن طائرات مسيرة روسية وأوكرانية انتهكت مرارًا المجال الجوي والمياه الإقليمية لرومانيا خلال العام الجاري.

من جهتها، نفت روسيا م

سؤوليتها عن الهجمات المبلغ عنها في رومانيا، واتهمت أوكرانيا بالوقوف خلف بعضها أو وصفتها بأنها "استفزازات أوكرانية".