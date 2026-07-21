بعد فشل الجهود الدبلوماسية.. واشنطن تعيد إحياء سيناريو تغيير النظام الإيراني



Advertisement

وتشمل الخطة (أ) تشجيع انتفاضة داخلية في ، بالإضافة إلى إمكانية تجديد اقتراح إسرائيلي سابق بتسليح الجماعات الكردية المعارضة لطهران. ذكر موقع "غرم نيوز" أن صحيفة "فايننشال تايمز" كشفت عن أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، ، يضغطون لإعادة الخطة (أ) التي تهدف إلى الإطاحة بالنظام ، بعد فشل الجهود الدبلوماسية في احتواء التصعيد.وتشمل الخطة (أ) تشجيع انتفاضة داخلية في ، بالإضافة إلى إمكانية تجديد اقتراح إسرائيلي سابق بتسليح الجماعات الكردية المعارضة لطهران.





ووفق الصحيفة البريطانية فإن "الأهداف الصغرى" لإدارة ترامب ضد إيران والمتمثلة في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم مرور، وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني تواجه عقبات كبيرة.



ويرى بعض المسؤولين أن الهدف يجب أن يكون إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، خصوصأ أن إيران مصممة على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما قد يدرّ عليها مليارات الدولارات سنوياً ويمنحها نفوذاً دائماً على إمدادات الطاقة العالمية. ومن المرجح أن يرتبط إرث في السياسة الخارجية بملف إيران أكثر من أي ملف آخر، فبعد أشهر من التصعيد العسكري الذي بدأ في 28 شباط الماضي، تجددت الحرب بين وإيران، فيما تبدو عاجزة حتى الآن عن بلورة استراتيجية واضحة تحقق النصر أو حتى تحدد أهدافاً قابلة للتنفيذ.ووفق الصحيفة البريطانية فإن "الأهداف الصغرى" لإدارة ترامب ضد إيران والمتمثلة في إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية دون فرض أي رسوم مرور، وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني تواجه عقبات كبيرة.ويرى بعض المسؤولين أن الهدف يجب أن يكون إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل اندلاع الحرب، خصوصأ أن إيران مصممة على فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق هرمز، وهو ما قد يدرّ عليها مليارات الدولارات سنوياً ويمنحها نفوذاً دائماً على إمدادات الطاقة العالمية.

وتؤكد مراراً أنها لن تقبل بهذا الواقع، إلا أن الخيارات العسكرية المتاحة محدودة، فتكثيف الضربات الجوية لم ينجح حتى الآن في فتح المضيق، ولا توجد رغبة سياسية في إرسال قوات برية.



ويقدر الجنرال المتقاعد باري مكافري أن أي عملية برية للسيطرة على المضيق ستتطلب قوة قوامها نحو 600 ألف جندي وقد تستغرق عاماً كاملاً.



لكن مع الدعم المتزايد من والصين، يتوقع الاستراتيجيون الأميركيون أن تمتلك إيران خلال السنوات القليلة المقبلة صواريخ وطائرات مسيّرة أكثر دقة ومدى أطول؛ ما يجعل أهدافاً استراتيجية مثل مفاعل ديمونا وقاعدة دييغو غارسيا الأميركية عرضة للتهديد بشكل أكبر.

وأمام هذا الواقع، تعود فكرة "تغيير النظام" في إيران إلى الواجهة داخل بعض دوائر إدارة ترامب، بعد أن كانت تراجعت لصالح الدبلوماسية. استُؤنف الحصار الأميركي على صادرات النفط بهدف إحداث أزمة اقتصادية حادة داخل البلاد خلال أشهر.



كما تجري محاولات للاتصال بشخصيات قريبة من النظام، رغم فشل محاولة إسرائيلية سابقة لاستمالة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، فيما وتعود إلى النقاش أيضاً أفكار قديمة بتسليح فصائل داخلية، مثل الأكراد، بعد أن كانت رُفضت سابقاً.



إلا أن هذه الاستراتيجية تنطوي على مخاطر جسيمة، بحسب الصحيفة البريطانية، فكل رد فعل إيراني يؤدي إلى خسائر جديدة ويُهدد بتوريط الولايات المتحدة في مستنقع إقليمي أوسع.