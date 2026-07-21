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عربي-دولي

وكالة الطاقة الدولية تحذّر: تهديدات باب المندب تزيد المخاوف على إمدادات النفط

Lebanon 24
21-07-2026 | 10:21
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وكالة الطاقة الدولية تحذّر: تهديدات باب المندب تزيد المخاوف على إمدادات النفط
وكالة الطاقة الدولية تحذّر: تهديدات باب المندب تزيد المخاوف على إمدادات النفط photos 0
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أعلنت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أنها تتابع عن كثب تطورات أسواق النفط في ظل المستجدات الأخيرة للصراع في الشرق الأوسط، محذّرة من أن التهديدات التي تطال مضيق باب المندب، الذي ازدادت أهميته كمسار بديل لمضيق هرمز، تثير مخاوف متزايدة بشأن أمن إمدادات النفط العالمية.

وفي المقابل، أشارت الوكالة إلى أن السحب المستمر من مخزونات الطوارئ لدى الدول الأعضاء ساهم في تهدئة الأسواق، لافتة إلى أنه تم سحب نحو 290 مليون برميل منذ 11 آذار.

وأكدت أن الدول الأعضاء لا تزال تمتلك احتياطات كبيرة من مخزونات الطوارئ، بينها أكثر من مليار برميل من المخزونات الخاضعة لسيطرة الحكومات، ما يوفر هامشًا إضافيًا لمواجهة أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتصاعد فيه التهديدات الإيرانية وتهديدات الحوثيين في اليمن بإغلاق مضيق باب المندب. 

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