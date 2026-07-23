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عربي-دولي

سقوط مروحية عسكرية في التشيك.. قتيل و4 جرحى

Lebanon 24
23-07-2026 | 11:24
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سقوط مروحية عسكرية في التشيك.. قتيل و4 جرحى
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قُتل جندي وأصيب 4 آخرون بجروح، الخميس، إثر تحطّم مروحية عسكرية تابعة للجيش التشيكي في قاعدة ناميست ناد أوسلافو.

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وأوضح الجيش التشيكي في بيان عبر منصة "إكس" أن مروحية من طراز "فينوم" تحطّمت داخل قاعدة المروحيات الـ22، مشيرًا إلى أن خمسة جنود كانوا على متنها، وأن فرق الطوارئ توجهت إلى المكان فور وقوع الحادث.

وفي بيان لاحق، أكد الجيش مقتل أحد الجنود وإصابة الأربعة الآخرين، لافتًا إلى أن الأولوية حاليًا هي تقديم الرعاية والدعم للمصابين وعائلاتهم، إضافة إلى التواصل مع أسرة الجندي القتيل وتقديم المساعدة اللازمة لها.

وتقع قاعدة ناميست ناد أوسلافو على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب شرق العاصمة براغ. وأعلنت الشرطة الإقليمية أنها تلقت بلاغًا بالحادث عند الساعة 12:11 ظهرًا بالتوقيت المحلي.

 
 
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