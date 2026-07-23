تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

بينهم قيادات من الحرس الثوري.. إيران ترسل دعماً عسكرياً جديداً إلى الحوثيين

Lebanon 24
23-07-2026 | 11:32
A-
A+

بينهم قيادات من الحرس الثوري.. إيران ترسل دعماً عسكرياً جديداً إلى الحوثيين
بينهم قيادات من الحرس الثوري.. إيران ترسل دعماً عسكرياً جديداً إلى الحوثيين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر، أن إيران أرسلت خلال الشهر الحالي قيادات من الحرس الثوري، ومستشارين عسكريين، وعتاداً مرتبطاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جماعة الحوثي في اليمن، في خطوة تشير إلى مساعي طهران لتعزيز قدرات الجماعة على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

Advertisement

وبحسب المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللاً أمنياً إقليمياً، نُقل أفراد من الحرس الثوري ومعدات عسكرية على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" من طهران إلى اليمن في 13 تموز.

وقال المصدران الإيرانيان إن الرحلة حملت بين 10 و21 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم قادة رفيعو المستوى.


وكانت الطائرة متجهة في البداية إلى صنعاء، قبل تحويل مسارها إلى ميناء الحديدة بعد تعرض المطار لهجوم.

وأوضح أحد المصادر أن قادة الحرس الثوري توجهوا إلى اليمن لدعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة صواريخ جديدة، مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من الذهب لتمويل أنشطة الجماعة.

 
مواضيع ذات صلة
رويترز عن مصادر: إيران أرسلت قادة من الحرس الثوري ومعدات ذات صلة بالصواريخ إلى الحوثيين هذا الشهر
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب الرئيس الأميركي: لقد اتفقنا مع الإيرانيين على أن يجلس ضابط من الحرس الثوري وضابط من القيادة المركزية الأميركية معاً في قطر وبهذه الطريقة سنحل العديد من الخلافات بيننا
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري الإيراني: نحتاج لدعم مالي لتجهيز وحداتنا وتأمين احتياجاتنا والحكومة ملزمة بتوفير الدعم
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرس الثوري: إعلان مسار شحن جديد بمضيق هرمز دون تنسيق مع إيران أمر غير مقبول
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 22:17:52 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الإعلام

البحر الأحمر

الحرس الثوري

الإيراني

المطار

رويترز

الحوثي

صنعاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:54 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:31 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-07-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-07-23
Lebanon24
14:00 | 2026-07-23
Lebanon24
13:54 | 2026-07-23
Lebanon24
13:31 | 2026-07-23
Lebanon24
12:25 | 2026-07-23
Lebanon24
12:17 | 2026-07-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24