بينهم قيادات من الحرس الثوري.. إيران ترسل دعماً عسكرياً جديداً إلى الحوثيين

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كشفت وكالة "رويترز"، نقلاً عن أربعة مصادر، أن إيران أرسلت خلال الشهر الحالي قيادات من الحرس الثوري، ومستشارين عسكريين، وعتاداً مرتبطاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جماعة الحوثي في اليمن، في خطوة تشير إلى مساعي طهران لتعزيز قدرات الجماعة على تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
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وبحسب المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللاً أمنياً إقليمياً، نُقل أفراد من الحرس الثوري ومعدات عسكرية على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" من طهران إلى اليمن في 13 تموز.
وقال المصدران الإيرانيان إن الرحلة حملت بين 10 و21 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم قادة رفيعو المستوى.
وكانت الطائرة متجهة في البداية إلى صنعاء، قبل تحويل مسارها إلى ميناء الحديدة بعد تعرض المطار لهجوم.
وأوضح أحد المصادر أن قادة الحرس الثوري توجهوا إلى اليمن لدعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة صواريخ جديدة، مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من الذهب لتمويل أنشطة الجماعة.