بينهم قيادات من الحرس الثوري.. إيران ترسل دعماً عسكرياً جديداً إلى الحوثيين

كشفت وكالة " "، نقلاً عن أربعة مصادر، أن أرسلت خلال الشهر الحالي قيادات من ، ومستشارين عسكريين، وعتاداً مرتبطاً بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى جماعة في اليمن، في خطوة تشير إلى مساعي لتعزيز قدرات الجماعة على تهديد الملاحة البحرية في .

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وبحسب المصادر، التي تضم مصدرين إيرانيين ووزير الإعلام اليمني ومحللاً أمنياً إقليمياً، نُقل أفراد من الحرس الثوري ومعدات عسكرية على متن طائرة تابعة لشركة "ماهان إير" من طهران إلى اليمن في 13 .

وقال المصدران الإيرانيان إن الرحلة حملت بين 10 و21 عنصراً من الحرس الثوري، بينهم قادة رفيعو المستوى.





وكانت الطائرة متجهة في البداية إلى ، قبل تحويل مسارها إلى ميناء الحديدة بعد تعرض لهجوم.

وأوضح أحد المصادر أن قادة الحرس الثوري توجهوا إلى اليمن لدعم عمليات الحوثيين وتدريبهم على أنظمة صواريخ جديدة، مشيراً إلى أن إيران أرسلت أيضاً كمية من لتمويل أنشطة الجماعة.