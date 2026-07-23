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عربي-دولي

مودريتش يجدد عقده مع ميلان لموسم إضافي

Lebanon 24
23-07-2026 | 13:50
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مودريتش يجدد عقده مع ميلان لموسم إضافي
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أكد نادي ميلان الإيطالي بقاء النجم الكرواتي لوكا مودريتش ضمن صفوفه لموسم آخر، بعد توقيعه على تمديد عقده لمدة عام إضافي، عقب موسم أول خاضه مع الفريق تحت قيادة المدرب السابق ماسيميليانو أليغري.
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وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا قد انضم إلى ميلان الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، بعقد لمدة عام مع خيار التمديد، قبل أن يقرر النادي تفعيله والإبقاء على أحد أبرز نجوم خط الوسط في العالم.


وقال ميلان في بيان إن مودريتش أصبح لاعبًا أساسيًا في خط وسط الفريق منذ وصوله، بفضل خبرته ومهاراته ودوره القيادي داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا استمراره مع الروسونيري بطموح تحقيق المزيد من الإنجازات.


وأشاد المدرب الجديد روبن أموريم بالنجم الكرواتي، واصفًا إياه باللاعب المذهل، مؤكدًا أنه سيبقى عنصرًا مهمًا للفريق حتى في حال عدم مشاركته بجميع المباريات.


وسيبلغ مودريتش عامه الـ41 في أيلول المقبل، ما قد يجعله أكبر لاعب يشارك مع ميلان، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق بعمر 41 عامًا وخمسة أشهر و15 يومًا.


وخاض مودريتش 37 مباراة مع ميلان الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في 32 مباراة بالدوري، كما قاد منتخب كرواتيا في كأس العالم الأخيرة قبل الخروج أمام البرتغال.


وانضم مودريتش إلى ميلان بعد 13 عامًا حافلة مع ريال مدريد، توج خلالها بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى سبعة ألقاب محلية أخرى.


ويُعد مودريتش من أساطير كرة القدم، بعدما فاز بالكرة الذهبية عام 2018 عقب قيادته ريال مدريد للتتويج بدوري الأبطال ووصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.
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