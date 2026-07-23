مودريتش يجدد عقده مع ميلان لموسم إضافي

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وكان لاعب الوسط البالغ من العمر 40 عامًا قد انضم إلى ميلان الصيف الماضي قادمًا من ، بعقد لمدة عام مع خيار التمديد، قبل أن يقرر النادي تفعيله والإبقاء على أحد أبرز نجوم خط الوسط في العالم.وقال ميلان في بيان إن مودريتش أصبح لاعبًا أساسيًا في خط وسط الفريق منذ وصوله، بفضل خبرته ومهاراته ودوره القيادي داخل الملعب وخارجه، مؤكدًا استمراره مع الروسونيري بطموح تحقيق المزيد من الإنجازات.وأشاد المدرب الجديد روبن أموريم بالنجم الكرواتي، واصفًا إياه باللاعب المذهل، مؤكدًا أنه سيبقى عنصرًا مهمًا للفريق حتى في حال عدم مشاركته بجميع المباريات.وسيبلغ مودريتش عامه الـ41 في أيلول المقبل، ما قد يجعله أكبر لاعب يشارك مع ميلان، متجاوزًا الرقم القياسي المسجل باسم زلاتان إبراهيموفيتش الذي خاض آخر مبارياته مع الفريق بعمر 41 عامًا وخمسة أشهر و15 يومًا.وخاض مودريتش 37 مباراة مع ميلان الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في 32 مباراة بالدوري، كما قاد منتخب كرواتيا في الأخيرة قبل الخروج أمام البرتغال.وانضم مودريتش إلى ميلان بعد 13 عامًا حافلة مع ، توج خلالها بستة ألقاب في وأربعة ألقاب في الدوري الإسباني، إضافة إلى سبعة ألقاب محلية أخرى.ويُعد مودريتش من أساطير كرة القدم، بعدما فاز بالكرة الذهبية عام 2018 عقب قيادته ريال مدريد للتتويج بدوري الأبطال ووصول كرواتيا إلى نهائي كأس العالم.