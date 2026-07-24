4 أسماء اختفت.. جدل أميركي حول قتلى حرب إيران

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وكان موقع يعرض، الأربعاء، أسماء 18 جنديا قُتلوا خلال الحرب، بينهم 11 في عمليات قتالية وسبعة في حوادث مرتبطة بها. لكن الحصيلة عُدلت صباح الخميس إلى 14 قتيلا، صُنّف سبعة منهم فقط ضمن ضحايا العمليات القتالية.وقال ثلاثة مسؤولين عسكريين إن إدارة الرئيس أزالت أسماء أربعة جنود قُتلوا نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة في الأردن وواحد في شمال ، لأن وفاتهم وقعت بعد إعلان وقف إطلاق النار في نيسان.في المقابل، قدّم السكرتير الصحافي بالإنابة للبنتاغون جويل فالديز تفسيرا مختلفا، إذ أرجع التعديل إلى "انقطاعات مؤقتة في البيانات"، قبل أن يصف ما حصل بأنه "خلل في الموقع" سيجري إصلاحه.ورغم تعديل الرقم، واصل اعتماد الحصيلة السابقة خلال مؤتمر صحافي الخميس، قائلا إن وفاة جندي واحد "كثيرة للغاية، لكنها 18".وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن البنتاغون نشر معلومات محدودة عن الاستراتيجية العسكرية والإصابات منذ انهيار وقف إطلاق النار، كما أن آخر إحاطة رئيسية له بشأن الحرب عُقدت مطلع أيار.وكانت وزارة الدفاع قد بررت عدم كشف تفاصيل الضربات على القواعد الأميركية بأنها قد تمس "الأمن العملياتي". ونقلت الصحيفة عن مصادر داخل الإدارة أن البنتاغون حجب معلومات عن ثلاث ضربات إيرانية في الأردن، أدت إلى إصابة عشرات الجنود وإلحاق أضرار بعدد من المروحيات.وبعد ضربة إيرانية قتلت ثلاثة جنود في الأردن، أقر المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل بأن الخسائر العسكرية الأميركية منذ 7 قاربت 100. وقال مسؤولون إن الوزارة ملزمة قانونا بإعلان الوفيات، وليس الإصابات.وانتقد القائد السابق للقوات الأميركية في بن هودجز طريقة التعامل مع الأرقام، معتبرا أن الإدارة تواجه صعوبة في تقديم صورة واضحة عن الخسائر والحرب. ورد فالديز بأن البنتاغون ملتزم ضمان أعلى مستوى من الدقة في تقارير الإصابات، متهما الصحيفة بنشر تقرير "لا يرقى إلى مستوى الخبر".