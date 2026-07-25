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عربي-دولي

هل ترسل كوريا الشمالية 30 ألف مقاتل إلى روسيا؟

Lebanon 24
25-07-2026 | 23:19
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هل ترسل كوريا الشمالية 30 ألف مقاتل إلى روسيا؟
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اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بالسعي إلى استقدام 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية لدعم قواتها في الحرب ضد أوكرانيا.
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وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس"، السبت: "ترغب روسيا في الحصول على 30 ألف جندي إضافي من كوريا الشمالية"، مشيراً إلى أن الاستعدادات لاستقبالهم تجري منذ حزيران في منطقة فورونيج الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية.

وأضاف أن بيونغيانغ تستعد أيضاً لإرسال منصات إضافية لإطلاق الصواريخ الباليستية إلى روسيا، محذراً من أن التعاون بين البلدين يتيح لكوريا الشمالية تطوير أسلحتها واكتساب خبرة قتالية فعلية.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد زيارة وزيرة الخارجية الكورية الشمالية تشوي سون هوي إلى موسكو، حيث التقت نظيرها الروسي سيرغي لافروف. وأكد الجانبان، بحسب إعلام بيونغيانغ الرسمي، رغبتهما في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وسبق لكوريا الشمالية أن أرسلت قوات برية وأنظمة أسلحة إلى منطقة كورسك الروسية، فيما حصلت مقابل ذلك على مساعدات مالية وغذائية ومحروقات وتكنولوجيا عسكرية من موسكو، وفق خبراء.

وتقدّر كوريا الجنوبية مقتل نحو ألفي جندي كوري شمالي خلال مشاركتهم في الحرب. وكانت موسكو وبيونغيانغ قد وقعتا عام 2024 معاهدة تنص على تقديم مساعدة عسكرية فورية إذا تعرض أي منهما لهجوم. (سكاي نيوز)
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