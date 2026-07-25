"تقدم إيجابي" بشأن هرمز.. لماذا علّق ترامب قصف إيران؟

أحرزت المحادثات التي تقودها سلطنة عُمان مع تقدماً باتجاه إعادة فتح مضيق هرمز والممرات المائية الإقليمية، بالتزامن مع تعليق الضربات الأميركية بعد 13 ليلة متتالية.ونقلت شبكة "سي بي إس نيوز" عن مصدرين إقليميين قولهما إن المفاوضات تسير في اتجاه إيجابي، لكن "الدبلوماسية تحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق".وكان مسؤولون عُمانيون قد توجهوا الجمعة إلى لإجراء المحادثات. وبحسب المصدرين، جاء قرار الرئيس الأميركي بتعليق القصف بصورة متعمدة، بهدف عدم عرقلة المفاوضات المباشرة والحساسة.ورغم تعليق الهجمات، يواصل الجيش الأميركي إعداد خطط لاستئناف عمليات عسكرية واسعة، ويمكنه حشد قواته خلال فترة قصيرة إذا أصدر أمراً بذلك.وتحدثت مصادر الموقع عن احتمال التوصل إلى اتفاق بين مسقط وطهران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز خلال عطلة نهاية الأسبوع.

بالتوازي، أكد الرئيس الأميركي ترامب أن بلاده ستستأنف الحرب بشكل واسع النطاق على إيران إذا لم تحصل على "مائة في المائة" مما تريد في المفاوضات.وفي السياق ذاته، أفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصدرين مطلعين، بأن قرار الرئيس ترامب، تأجيل توجيه ضربات إلى إيران يعكس رغبته في إتاحة مساحة أكبر للدبلوماسية، وإدراكه أن الضربات الأميركية الحالية بلغت الحد من فاعليتها.وأضاف الموقع أن الجيش الأميركي يواصل إعداد خطط تحسبا لاحتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق، إلا أن ترامب لم يصدر حتى الآن أي أوامر بالمضي في هذا الاتجاه.وبحسب المصدرين، فإنه في حال أصدر الرئيس الأميركي قرارا باستئناف الهجمات، فإن الجيش سيكون قادرا على حشد قواته في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا.وكشفت مصادر إقليمية لـ"أكسيوس" عن إحراز تقدم في محادثات بشأن الأزمة يجريها وفد عُماني في طهران، وتحدثت عن إمكانية التوصل إلى اتفاق بين سلطنة عُمان وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، خلال عطلة نهاية الأسبوع.وكانت هيئة البث قد كشفت أن ترامب قرر تأجيل هجوم قوي على إيران كان مقررا ليلة الجمعة السبت.ونقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي قوله إن الهدف من التأجيل كان لإعطاء الإيرانيين فرصة أخرى للعودة إلى طاولة المفاوضات.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن المرشد مجتبى خامنئي يفرض موقفا متشددا في المفاوضات مع ، مما يُصعّب التوصل إلى تفاهمات بين الجانبين.