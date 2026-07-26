صور روسية لإيران؟.. زيلينسكي يتهم موسكو بمساعدة طهران

Advertisement

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بتزويد بصور مراقبة عبر الأقمار الاصطناعية، لمساعدتها على تنفيذ هجمات ضد أهداف في .وكتب زيلينسكي عبر منصة "إكس"، السبت: "منذ بداية ، سجلنا مراقبة روسية نشطة عبر الأقمار الاصطناعية لدول والمنشآت العسكرية الأميركية الموجودة هناك، وتظهر هذه الصور لاحقاً في إيران".وأضاف أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الصور الروسية والهجمات ، سواء قبل تنفيذها وخلال التحضير لها أو بعدها لتقييم الأضرار.وكان تقييم استخباراتي أوكراني اطلعت عليه وكالة " " في نيسان قد أفاد بأن الأقمار الاصطناعية الروسية نفذت عشرات عمليات المسح لمنشآت عسكرية ومواقع حيوية في الشرق الأوسط، بهدف مساعدة استهداف قوات أميركية ومواقع أخرى.وبحسب التقييم، أجرت الأقمار الروسية ما لا يقل عن 24 عملية مسح في 11 دولة بين 21 و31 آذار، شملت 46 هدفاً، بينها قواعد عسكرية ومطارات وحقول نفط. وبعد أيام، تعرض عدد من القواعد والمقار لهجمات بصواريخ ومسيرات إيرانية.وأشار التقرير أيضاً إلى تعاون بين متسللين إلكترونيين روس وإيرانيين في مجال الأمن السيبراني.