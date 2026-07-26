لماذا تراجع ترامب عن ضرب إيران مُجدداً؟ صواريخ تقلب المعادلة!

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وبحسب التقرير، أرجأ تنفيذ ضرباتٍ أوسع ضد إيران خشية أن يؤدي اتساع رقعة المواجهة إلى استنزاف مخزونات من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي، ولا سيما تلك المخصصة لقوات البنتاغون المنتشرة في ، والتي تشهد تراجعاً في مستوياتها.وأشار التقرير إلى أن قرار تأجيل التصعيد جاء عقب اجتماعٍ عقده ، الجمعة، مع مستشاريه وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، خُصِّص لتقييم الخيارات العسكرية المتاحة والتداعيات المحتملة لأي تحركٍ إضافي ضد طهران.ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، حذّر خلال الاجتماعات المغلقة من أن استئناف العمليات العسكرية بوتيرةٍ أكبر قد يؤدي إلى استنزافٍ خطير في مخزون الصواريخ الاعتراضية، رغم تأكيده أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً إذا اقتضت الظروف.ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن غالبية المقربين من ترامب لم يروا أن خطة التصعيد العسكري تمثل خياراً مناسباً في المرحلة الحالية، في حين نقلت عن مسؤولٍ أميركي قوله إن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تسهم في تعزيز تماسك الداخل وتمنح القيادة فرصةً لحشد الرأي العام حول مواجهة التهديد الخارجي، بدلاً من إضعافها.وتأتي هذه المعطيات في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات داخل الأوساط العسكرية الأميركية من الضغوط التي تتعرض لها منظومات الدفاع الجوي، في ظل استمرار الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وارتفاع وتيرة استخدام الصواريخ الاعتراضية لحماية القواعد والقوات الأميركية وحلفائها. كما تعمل الأميركية على تسريع وتيرة إنتاج الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لإعادة بناء مخزوناتها بعد الاستهلاك الكبير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية في أكثر من ساحة عمليات.ويرى مراقبون أن قرار ترامب لا يعكس تراجعاً عن سياسة الضغط على إيران، بقدر ما يعكس محاولةً لإعادة موازنة الاعتبارات العسكرية والإستراتيجية، إذ تخشى أن يؤدي أي تصعيدٍ واسع إلى حربٍ إقليمية تستنزف القدرات الأميركية وتفرض أعباءً إضافية على القوات المنتشرة في المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على أمن الحلفاء، وحركة الملاحة في الخليج، وأسواق الطاقة العالمية.وفي المقابل، تؤكد التقديرات المتداولة في واشنطن أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً على الطاولة، إلا أن أي قرارٍ بتوسيعه سيبقى مرتبطاً بتطورات الميدان، ومدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على جاهزية منظوماتها الدفاعية ومخزونها من الذخائر، إلى جانب حسابات الإدارة الأميركية بشأن كلفة الانخراط في مواجهةٍ إقليميةٍ مفتوحة مع إيران.