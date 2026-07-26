تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

لماذا تراجع ترامب عن ضرب إيران مُجدداً؟ صواريخ تقلب المعادلة!

Lebanon 24
26-07-2026 | 04:22
A-
A+
لماذا تراجع ترامب عن ضرب إيران مُجدداً؟ صواريخ تقلب المعادلة!
لماذا تراجع ترامب عن ضرب إيران مُجدداً؟ صواريخ تقلب المعادلة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف تقريرٌ نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة عن الأسباب التي دفعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تعليق، في الوقت الراهن، خططه لتوسيع الحملة العسكرية ضد إيران، في ظل مخاوفٍ داخل الإدارة الأميركية من التداعيات العسكرية واللوجستية التي قد تترتب على أي تصعيدٍ واسع.
Advertisement

وبحسب التقرير، فإن ترامب أرجأ تنفيذ ضرباتٍ أوسع ضد إيران خشية أن يؤدي اتساع رقعة المواجهة إلى استنزاف مخزونات الولايات المتحدة من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية وغيرها من ذخائر الدفاع الجوي، ولا سيما تلك المخصصة لقوات البنتاغون المنتشرة في الشرق الأوسط، والتي تشهد تراجعاً في مستوياتها.

وأشار التقرير إلى أن قرار تأجيل التصعيد جاء عقب اجتماعٍ عقده ترامب، الجمعة، مع مستشاريه وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، خُصِّص لتقييم الخيارات العسكرية المتاحة والتداعيات المحتملة لأي تحركٍ إضافي ضد طهران.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال دان كين، حذّر خلال الاجتماعات المغلقة من أن استئناف العمليات العسكرية بوتيرةٍ أكبر قد يؤدي إلى استنزافٍ خطير في مخزون الصواريخ الاعتراضية، رغم تأكيده أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً إذا اقتضت الظروف.

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن غالبية المقربين من ترامب لم يروا أن خطة التصعيد العسكري تمثل خياراً مناسباً في المرحلة الحالية، في حين نقلت عن مسؤولٍ أميركي قوله إن الضربات قد تأتي بنتائج عكسية، إذ تسهم في تعزيز تماسك الداخل الإيراني وتمنح القيادة الإيرانية فرصةً لحشد الرأي العام حول مواجهة التهديد الخارجي، بدلاً من إضعافها.

وتأتي هذه المعطيات في وقتٍ تتزايد فيه التحذيرات داخل الأوساط العسكرية الأميركية من الضغوط التي تتعرض لها منظومات الدفاع الجوي، في ظل استمرار الانتشار العسكري الأميركي في الشرق الأوسط وارتفاع وتيرة استخدام الصواريخ الاعتراضية لحماية القواعد والقوات الأميركية وحلفائها. كما تعمل وزارة الدفاع الأميركية على تسريع وتيرة إنتاج الذخائر وأنظمة الدفاع الجوي لإعادة بناء مخزوناتها بعد الاستهلاك الكبير الذي شهدته خلال الأشهر الماضية في أكثر من ساحة عمليات.

ويرى مراقبون أن قرار ترامب لا يعكس تراجعاً عن سياسة الضغط على إيران، بقدر ما يعكس محاولةً لإعادة موازنة الاعتبارات العسكرية والإستراتيجية، إذ تخشى واشنطن أن يؤدي أي تصعيدٍ واسع إلى حربٍ إقليمية تستنزف القدرات الأميركية وتفرض أعباءً إضافية على القوات المنتشرة في المنطقة، فضلاً عن انعكاساتها المحتملة على أمن الحلفاء، وحركة الملاحة في الخليج، وأسواق الطاقة العالمية.

وفي المقابل، تؤكد التقديرات المتداولة في واشنطن أن الخيار العسكري لا يزال حاضراً على الطاولة، إلا أن أي قرارٍ بتوسيعه سيبقى مرتبطاً بتطورات الميدان، ومدى قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على جاهزية منظوماتها الدفاعية ومخزونها من الذخائر، إلى جانب حسابات الإدارة الأميركية بشأن كلفة الانخراط في مواجهةٍ إقليميةٍ مفتوحة مع إيران.
 
ردّ البيت الابيض
وردّ البيت الأبيض على التقرير لصحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونغ لـ"فوكس نيوز ديجيتال" إن ترامب يفضل الحل الدبلوماسي، لكنه سيبقي الخيارات مفتوحة إذا واصلت إيران أنشطتها في مضيق هرمز أو استهداف حلفاء الولايات المتحدة.

وأضاف أن العقوبات و13 يوماً من الضربات العسكرية يفترض أن تدفع طهران نحو اتفاق تفاوضي، محذراً من تداعيات رفضها ذلك.

 
مواضيع ذات صلة
لماذا تراجع ترامب عن خوض حرب جديدة مع إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
لماذا تراجع ترامب عن الدخول إلى إيران وسحب مخزون اليورانيوم؟
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: صبرنا يصنع المستقبل ويقلب المعادلات
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: المقاومة أذهلت العالم بصبرها الذي يقلب المعادلات ويصنع المستقبل
lebanon 24
Lebanon24
26/07/2026 12:39:35 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

وزارة الدفاع

الإيرانية

فإن ترامب

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-07-26
Lebanon24
05:12 | 2026-07-26
Lebanon24
04:49 | 2026-07-26
Lebanon24
04:45 | 2026-07-26
Lebanon24
04:43 | 2026-07-26
Lebanon24
04:37 | 2026-07-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24