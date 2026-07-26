منصة عائمة لحماية الموانئ.. روسيا تواجه زوارق أوكرانيا المسيّرة

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وبحسب موقع Militarnyi، نشر ألكسندر دروزدينكو، حاكم منطقة الروسية، صوراً ومقاطع فيديو للمنصة الجديدة.وجاء تطوير المشروع بعد تحليل الهجمات الأخيرة على البنى التحتية البحرية، والتي أظهرت ضعف أنظمة الدفاع التقليدية أمام أنواع جديدة من الأسلحة، خصوصاً الزوارق المسيّرة.وتحمل منصة Plot-40 وحدة رشاش يتم التحكم بها عن بعد. لكن لم يتضح بعد ما إذا كانت المنصة تحتاج إلى طاقم على متنها لتشغيل السلاح، أم أنها ستتضمن قدرات متقدمة تعتمد على لتصنيف الأهداف تلقائياً.ووفق المسؤول الروسي، ستتم عملية الإنتاج بالكامل داخل منطقة لينينغراد، فيما يؤكد المسؤولون أنه لا توجد حالياً منصة مماثلة في الخدمة داخل روسيا.وتكمن الميزة الأساسية للمنصة في قدرتها على البقاء في البحر لفترات طويلة، والعمل كنقطة مراقبة وحماية. ولم يُكشف حتى الآن عن حجم إزاحتها أو تفاصيلها التقنية الكاملة.وقال دروزدينكو إن النموذج المعروض لا يزال في مرحلة الاختبار، وإن معهداً بحثياً متخصصاً تابعاً للبحرية الروسية منح المشروع موافقة أولية.كما شهد نماذج أولية لزوارق سطحية مسيّرة تخضع حالياً للتجارب.وكانت روسيا قد كشفت سابقاً عن زورق لوجستي مسيّر باسم Briz، وُصف بأنه مخصص لـ"الاستخدام المدني"، ويضم مقصورة داخلية لنقل الحمولة.وطُوّر هذا الزورق بشكل مشترك بين شركتي Sea Project وBezekipazhnaya Logistika، ويشبه من حيث الشكل القوارب الصلبة القابلة للنفخ، مع هياكل مخصصة لحمل المعدات والبضائع.وتعكس منصة Plot-40 اتجاهاً روسياً متزايداً نحو بناء أنظمة دفاع بحرية جديدة، بعدما أصبحت الزوارق المسيّرة أحد أبرز التهديدات للموانئ والسفن والقواعد البحرية في الحرب الحالية.