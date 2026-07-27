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عربي-دولي

بعد هجوم بحر قزوين.. خبير يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على أوكرانيا

Lebanon 24
27-07-2026 | 09:41
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بعد هجوم بحر قزوين.. خبير يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على أوكرانيا
بعد هجوم بحر قزوين.. خبير يكشف سيناريوهات الرد الإيراني على أوكرانيا photos 0
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قال غيورغي أساتريان الخبير في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، إن إيران تمتلك صواريخ يمكنها الوصول إلى منشآت القوات البحرية الأوكرانية، بالإضافة إلى أهداف برية في جنوب البلاد.
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وأشار الخبير في حديث لوكالة نوفوستي إلى أنه من الناحية النظرية، يمكن لإيران أن تنفذ تهديداتها. ونوه الخبير بأنه في حال اتخاذ مثل هذا القرار، قد تقع تحت المجهر وتصبح هدفا كل من منشآت القوات البحرية الأوكرانية وبعض الأهداف البرية، بما في ذلك الموانئ.

ووفقا له، من الناحية النظرية، يمكن لإيران استخدام أسلحة متنوعة سواء الصواريخ الباليستية، أو أنواع معينة من طائراتها المسيرة.

وذكر الخبير بأن مدى طيران بعض الطائرات الإيرانية المسيرة والصواريخ الباليستية المتوفرة في ترسانة طهران، يصل إلى ألفي كيلومتر. وهي تقريبا نفس المسافة التي تفصل بين المناطق الشمالية لإيران ومدينة أوديسا الأوكرانية.

ورغم أن فاعلية استخدام هذه الأسلحة لمسافات أطول تظل موضع جدل، إلا أنه يمكن لإيران، في كل الأحوال، ممارسة مثل هذا الضغط على أوكرانيا. ويكمن السؤال الرئيسي هنا في مدى جدوى استخدام هذه المنظومات، ومدى توفر الإرادة السياسية لدى القيادة الإيرانية للقيام بذلك.

ونوه الخبير بأن الاستراتيجية العسكرية الإيرانية تتضمن التهديد باستخدام القوة. ويتوقع الخبير أنه إذا استمر نظام كييف في مهاجمة أهداف إيرانية، فإن احتمال لجوء طهران إلى استخدام القوة سيزداد حتما. علاوة على ذلك، تسعى إيران إلى توسيع نطاق الصراع في الشرق الأوسط. لذلك إذا شنت هجوما على أوكرانيا، فلن يكون هناك تناقض بين استراتيجية طهران العسكرية العالمية وأفعالها الفعلية. (روسيا اليوم) 
 
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