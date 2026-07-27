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عربي-دولي

فيديو من تركيا... هكذا أجبرت إمرأة عمال النظافة على البحث عن حقيبتها في النفايات!

Lebanon 24
27-07-2026 | 10:16
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فيديو من تركيا... هكذا أجبرت إمرأة عمال النظافة على البحث عن حقيبتها في النفايات!
فيديو من تركيا... هكذا أجبرت إمرأة عمال النظافة على البحث عن حقيبتها في النفايات! photos 0
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اضطر عمال نظافة لإفراغ حمولة شاحنتهم الكبيرة من النفايات، للعثور على حقيبة سيّدة في محافظة زونغولداك في شمال تركيا.

وفي التفاصيل، تحتوي الحقيبة على ذهب ومبلغ مالي ومقتنيات شخصية كانت برفقة السيّدة التي أجرت عملية جراحية في المستشفى وعادت لمنزلها.
 
وقد تركت الحقيبة اليدوية مع حقيبة سفر تضم احتياجاتها قرب باب منزلها ودخلت إلى البيت للحظات، لتتفاجأ باختفائهما.

وقالت تقارير إن عمال النظافة ظنوا أن الحقيبتين مجرد نفايات لأنهما كانتا قريبتين من حاوية نفايات.

وأضافت أنّ السيّدة استعانت بالشرطة التي نسقت مع إدارة النظافة في بلدية المدينة، وبدأت عمليات البحث بعد إفراغ الشاحنة في ساحة خالية. 
 
وتمكن عمال النظافة من العثور على الحقيبة اليدوية، وعادت المقتنيات لصاحبتها. (ارم نيوز)
 
 
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