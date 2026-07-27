فيديو من تركيا... هكذا أجبرت إمرأة عمال النظافة على البحث عن حقيبتها في النفايات!

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Zonguldak'ta yaşanan olayda, hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen kadının, çöp konteynerinin yanına bıraktığı valiz ve çantası, belediye ekiplerince çöp sanılarak kamyona yüklendi.
📌 İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler… pic.twitter.com/8TGSLjB7qO
— Onedio (@onedio) July 27, 2026
Zonguldak'ta yaşanan olayda, hastaneden taburcu olduktan sonra evine dönen kadının, çöp konteynerinin yanına bıraktığı valiz ve çantası, belediye ekiplerince çöp sanılarak kamyona yüklendi.
📌 İçerisinde altın bulunan çanta, polis ve belediye ekiplerinin çalışması sonucu çöpler… pic.twitter.com/8TGSLjB7qO