لقاء مهم بين وزير الدفاع السعودي وترامب ...هذه تفاصيله

بحث السعودي، الأمير خالد بن سلمان، والرئيس الأمريكي ، التطورات الإقليمية، في العاصمة الأمريكية ، في حضور نائب ، جي دي فانس، في ظل مخاوف من أن تؤدي الحرب بين وإيران إلى جر إليها.

ووفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة CNN، كان من المقرر في الأصل أن يسافر الأمير خالد إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن رحلته أُجّلت.

وجاءت الزيارة بعد أقل من يوم واحد من تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية عمليات عسكرية مشتركة استهدفت "مواقع لوجستية وأخرى للأسلحة" مرتبطة بإيران داخل ، كما تزامن وجوده في واشنطن مع وجود رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم أن أحد المصادر أشار إلى أن هذا التزامن كان محض صدفة.

وناقش وزير الدفاع السعودي مع فانس عدداً من ، بما في ذلك الضربات المشتركة ورد فعل على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية، وذلك وفقاً لأحد المصادر.

وأضاف مصدر أن الأمير خالد كان يحمل أيضاً رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد إيصالها شخصياً، كما ذكر مصدر آخر لـ CNN أن الأمير خالد أراد نقل وجهة نظر بلاده بشأن الحرب الدائرة.

وتتمثل رؤية المملكة، وفقاً للمصادر، في أن ستسعى لخلق أوراق ضغط من خلال التصعيد، وستواصل محاولاتها لاستخدام الميليشيات الموالية لها في العراق وجماعة الحوثي في اليمن لتحقيق ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية لا تزال ترغب في خفض التصعيد وترى أن التصعيد وإطالة أمد الحرب ينطويان على مخاطر كبيرة، لكنها سترد إذا لزم الأمر، كما فعلت، الثلاثاء.