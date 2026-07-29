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عربي-دولي

لقاء مهم بين وزير الدفاع السعودي وترامب ...هذه تفاصيله

Lebanon 24
29-07-2026 | 23:18
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لقاء مهم بين وزير الدفاع السعودي وترامب ...هذه تفاصيله
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 بحث وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التطورات الإقليمية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، في حضور نائب ترامب، جي دي فانس، في ظل مخاوف من أن تؤدي الحرب بين الولايات المتحدة وإيران إلى جر المملكة إليها.

ووفقاً لما ذكرته مصادر مطلعة لشبكة CNN، كان من المقرر في الأصل أن يسافر الأمير خالد إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، لكن رحلته أُجّلت.

وجاءت الزيارة بعد أقل من يوم واحد من تنفيذ الولايات المتحدة والسعودية عمليات عسكرية مشتركة استهدفت "مواقع لوجستية وأخرى للأسلحة" مرتبطة بإيران داخل العراق، كما تزامن وجوده في واشنطن مع وجود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم أن أحد المصادر أشار إلى أن هذا التزامن كان محض صدفة.

وناقش وزير الدفاع السعودي مع فانس عدداً من القضايا، بما في ذلك الضربات المشتركة ورد فعل السعودية على الهجمات التي استهدفت بنيتها التحتية، وذلك وفقاً لأحد المصادر.

وأضاف مصدر أن الأمير خالد كان يحمل أيضاً رسالة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أراد إيصالها شخصياً، كما ذكر مصدر آخر لـ CNN أن الأمير خالد أراد نقل وجهة نظر بلاده بشأن الحرب الدائرة.

وتتمثل رؤية المملكة، وفقاً للمصادر، في أن إيران ستسعى لخلق أوراق ضغط من خلال التصعيد، وستواصل محاولاتها لاستخدام الميليشيات الموالية لها في العراق وجماعة الحوثي في اليمن لتحقيق ذلك.

وأشارت المصادر إلى أن السعودية لا تزال ترغب في خفض التصعيد وترى أن التصعيد وإطالة أمد الحرب ينطويان على مخاطر كبيرة، لكنها سترد إذا لزم الأمر، كما فعلت، الثلاثاء.

 

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