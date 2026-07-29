"انتخابات صورية".. السجن حتى 37 عاماً لنشطاء في ميانمار

أصدرت محاكم في ميانمار أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً بحق 9 نشطاء، على خلفية مشاركتهم في احتجاج دعا إلى مقاطعة الانتخابات التي أُجريت في كانون الأول الماضي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة تنسيق القوات المناهضة للمجلس العسكري في ماندالاي، ماي هينين، إن 8 نشطاء، بينهم هتيت ميان أونغ، حُكم عليهم بالسجن 37 عاماً بموجب وقانون ، فيما صدر حكم بالسجن 27 عاماً بحق ناشط تاسع.

وكانت السلطات قد اعتقلت المجموعة بعد احتجاج نُظم في وسط ماندالاي في 3 كانون الأول، طالب برفض الانتخابات وإلغاء العسكري والإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021.

وأوضحت ماي هينين أن المحكومين لن يستأنفوا القرارات لعدم اعتقادهم بإمكان إلغائها، معتبرة أن الأحكام تهدف إلى ترهيب المعارضين وتعزيز سيطرة الجيش. ولم تعلق الحكومة المدعومة عسكرياً على القضية.

وينص قانون الانتخابات على عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحق من يعارض العملية أو يعطلها. ووفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، اعتُقل 31 ألفاً و596 شخصاً منذ انقلاب 2021، ولا يزال أكثر من 14 ألفاً قيد الاحتجاز.