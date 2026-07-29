تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"انتخابات صورية".. السجن حتى 37 عاماً لنشطاء في ميانمار

Lebanon 24
29-07-2026 | 23:57
A-
A+
انتخابات صورية.. السجن حتى 37 عاماً لنشطاء في ميانمار
انتخابات صورية.. السجن حتى 37 عاماً لنشطاء في ميانمار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أصدرت محاكم في ميانمار أحكاماً بالسجن تصل إلى 37 عاماً بحق 9 نشطاء، على خلفية مشاركتهم في احتجاج دعا إلى مقاطعة الانتخابات التي أُجريت في كانون الأول الماضي.

وقالت المتحدثة باسم لجنة تنسيق القوات المناهضة للمجلس العسكري في ماندالاي، ماي هينين، إن 8 نشطاء، بينهم هتيت ميان أونغ، حُكم عليهم بالسجن 37 عاماً بموجب قانون الانتخابات وقانون مكافحة الإرهاب، فيما صدر حكم بالسجن 27 عاماً بحق ناشط تاسع.

وكانت السلطات قد اعتقلت المجموعة بعد احتجاج نُظم في وسط ماندالاي في 3 كانون الأول، طالب برفض الانتخابات وإلغاء قانون التجنيد العسكري والإفراج عن السجناء السياسيين المحتجزين منذ استيلاء الجيش على السلطة عام 2021.

وأوضحت ماي هينين أن المحكومين لن يستأنفوا القرارات لعدم اعتقادهم بإمكان إلغائها، معتبرة أن الأحكام تهدف إلى ترهيب المعارضين وتعزيز سيطرة الجيش. ولم تعلق الحكومة المدعومة عسكرياً على القضية.

وينص قانون الانتخابات على عقوبات قد تصل إلى الإعدام بحق من يعارض العملية الانتخابية أو يعطلها. ووفق جمعية مساعدة السجناء السياسيين، اعتُقل 31 ألفاً و596 شخصاً منذ انقلاب 2021، ولا يزال أكثر من 14 ألفاً قيد الاحتجاز.

Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
خبر حزين: وفاة فنانة شهيرة عن عمر 37 عاماً.. والسبب غامض! (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 09:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف رأى خامنئي لبنان؟ مواقف تمتدّ على مدى 37 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 09:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 27 عاما على انتخابها.. شاهدوا كيف أصبحت ملكة جمال لبنان السابقة نورما نعوم (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 09:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24
النيابة العامة البحرينية: السجن المؤبد لثلاثة متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 09:41:14 Lebanon 24 Lebanon 24

قانون مكافحة الإرهاب

قانون الانتخابات

مكافحة الإرهاب

قانون التجنيد

الانتخابية

بات على

استيل

بيت أ

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
01:30 | 2026-07-30
Lebanon24
01:22 | 2026-07-30
Lebanon24
01:00 | 2026-07-30
Lebanon24
00:41 | 2026-07-30
Lebanon24
00:24 | 2026-07-30
Lebanon24
00:21 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24