تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

العراق يطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية

Lebanon 24
30-07-2026 | 09:18
A-
A+
العراق يطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية
العراق يطيح بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، اليوم الخميس، عن الإطاحة بشبكة فساد كبرى في بلدية الديوانية، مشيرة إلى إصدار نحو 30 أمر قبض وتفتيش بحق مسؤولين وموظفين ومتعهدين، بينهم مديرون سابقون للبلدية والمدير الحالي.
Advertisement

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فريقًا من مكتب تحقيق الهيئة في الديوانية تمكن من تنفيذ عملية نوعية في المحافظة، أسفرت عن تفكيك شبكة مُتهمة بجرائم الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، والتجاوز على المال العام في مديرية البلدية".

وأشار إلى أنه "تم تنفيذ أمر قبض وتفتيش بحق 30 متهمًا بعناوين ومراكز وظيفية مختلفة؛ منهم 5 مديرين، و6 مسؤولين في قسمَي الحسابات والتدقيق، فضلًا عن مدير حسابات المحافظة الحالي؛ لارتكابهم جريمة الانتفاع من التعهدات والمقاولات، والرشوة، والاختلاس، إضافة إلى موظفين آخرين؛ لارتكابهم جريمة الهدر بالمال العام". 
 
وتابع البيان: "تم تنفيذ أمر قبض بالتنسيق مع خلية الصقور الاستخبارية بحق (15) موظفًا و(3) من المتعهدين الذين قاموا بتجهيز مديرية بلدية الديوانية بمشتريات مُبالغ في أسعارها، وتقديم كشوفات بأسعار مضاعفة أو لأعمال وهمية".

وأوضح أن "اعترافات المتهمين قادت إلى إصدار أوامر قبض بحق 5 مديرين سابقين لبلدية الديوانية والمدير الحالي، حيث مَثُلَ المدير الحالي وعددٌ من السابقين لتدوين أقوالهم، فيما تقوم فرق الهيئة بتتبع الباقين؛ للإطاحة بهم بتهم الاختلاس، والرشوة، والانتفاع من التعهدات والمقاولات، والإضرار بالمال العام".

ولفت إلى أن "العملية أسفرت أيضًا عن ضبط كمياتٍ كبيرةٍ من سندات الصرف المتعلقة بمعاملات خاصة بمديرية البلدية بمبلغ يتجاوز (9) مليارات دينار".

ونبه البيان على أن "الفريق تمكن من العثور على أختام تُنسَب إلى موظفي التدقيق والحسابات ولجان المشتريات وشعبتي التدقيق والحدائق والمتنزهات، فضلًا عن ضبط عجلات فارهة ومبالغ مالية".

وأضاف أن "الفريق قام بتنظيم محضر ضبط أصولي في العمليات التي نُفّذت؛ استنادًا إلى أحكام المواد (315، و319، و340) من قانون العقوبات، والقرار (160) لسنة 1983 المعدل، وعرضه رفقة المتهمين والمبرزات الجرمية على قضاة التحقيق المختصين بالنظر في قضايا النزاهة، الذين قرَّروا بدورهم توقيف المتهمين ومنع سفر عدد من أعضاء مجلس محافظة الديوانيَّة ممن لديهم ارتباط ببعض المتهمين". (إرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
العراق يفتح أكبر معركة فساد منذ 2003
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 19:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. عملية نوعية تطيح بـ"أكبر شبكة لتهريب الكبتاغون"!
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 19:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
شبهات فساد توقف مشروع تحديث مطار بغداد الدولي في العراق
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 19:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بقضية فساد كبرى.. اعتقالات في بغداد وهذا آخر ما كُشف
lebanon 24
Lebanon24
30/07/2026 19:10:05 Lebanon 24 Lebanon 24

وكالة الأنباء العراقية

قانون العقوبات

وكالة الأنباء

العراقية

العقوبات

ديوانية

العراقي

الديوان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:36 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:22 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:47 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2026-07-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-07-30
Lebanon24
11:36 | 2026-07-30
Lebanon24
11:22 | 2026-07-30
Lebanon24
10:47 | 2026-07-30
Lebanon24
10:30 | 2026-07-30
Lebanon24
10:22 | 2026-07-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24