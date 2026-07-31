روبوتات الجراحة الصينية.. خطوة جديدة لكسر هيمنة الغرب

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وبحسب SCMP، قالت الإدارة الوطنية الصينية لضمان الرعاية الصحية NHSA إن الروبوتات الجراحية الصينية سُجلت ورُكبت في عدد من المؤسسات الطبية الكبرى في فيتنام.وأضافت الإدارة، الأربعاء، أن الصين وفيتنام ستعززان التعاون في مجالات التدريب على الجراحة الروبوتية، والتطبيقات السريرية، والتبادل الأكاديمي، وتطوير الكفاءات الطبية.ودخلت هذه الأجهزة إلى فيتنام عبر منصة التجارة الإقليمية للمنتجات الطبية بين الصين وآسيان، وهي قناة صحية عابرة للحدود أنشأتها NHSA وسلطات منطقة قوانغشي، بهدف مساعدة الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية الوصول إلى أسواق جنوب شرق آسيا.وقالت الإدارة إن المنصة ستعمل في المرحلة المقبلة على توسيع تسجيل المعدات الطبية الصينية الكبيرة في فيتنام، بما في ذلك أجهزة العلاج الإشعاعي والتدخلات العلاجية، إلى جانب دعم الصادرات الطبية بشكل أوسع.ويأتي هذا التوجه مع ارتفاع صادرات الصين من التقنيات الطبية المتقدمة، من الروبوتات إلى المعدات الطبية الحيوية، في ظل زيادة الطلب العالمي نتيجة شيخوخة السكان واتساع الحاجات الصحية.ووفق بيانات الجمارك الصينية، قفزت صادرات الروبوتات الجراحية بنسبة 344 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2026، لتصل إلى 70 مليون دولار. وذهبت نحو 10 في المئة من هذه الصادرات إلى أسواق رابطة دول جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت الشحنات بنسبة 246 في المئة مقارنة بالعام السابق.وتسعى الصين من خلال هذا التوسع إلى انتزاع حصة من سوق عالمية تسيطر عليها الشركات الأميركية منذ أوائل الألفية. وتُستخدم الروبوتات الجراحية على نطاق واسع في العمليات الأقل تدخلاً، بينها جراحات المسالك البولية وأمراض النساء.وتاريخياً، قادت شركة Intuitive Surgical الأميركية هذا القطاع عبر نظام da Vinci Surgical System، الذي استحوذ على نحو 60 في المئة من السوق العالمية عام 2024، وفق شركة البيانات والاستشارات GlobalData.أما الشركات الصينية، فقد بدأت حديثاً فقط مرحلة التسويق التجاري الدولي. وتُعد MicroPort MedBot ومقرها شنغهاي، وRonovo Surgical، وEdge Medical ومقرها شنتشن، من أبرز اللاعبين المحليين في هذا المجال.وتحولت منصة الصين وآسيان إلى قناة مهمة للشركات الصحية الصينية الراغبة في دخول الأسواق الخارجية، إذ توفر خدمات تشمل التسجيل، وإدراج المنتجات، ومطابقة الصفقات التجارية، والتسويات العابرة للحدود عبر قنوات شراء وتداول إلكترونية.ومنذ إطلاقها في كانون الثاني من العام الماضي، عرضت المنصة معلومات عن 1228 دواءً و2253 فئة من المستلزمات والمعدات الطبية، وجذبت 381 شركة صحية صينية و44 مشترياً من الخارج.وبحسب أرقام NHSA، ساعدت المنصة 10 شركات على إتمام 41 صفقة تصدير، ودعمت 29 شركة صينية في الحصول على تسجيل وموافقة سوقية لـ62 جهازاً طبياً في فيتنام.وتُظهر بيانات الجمارك الصينية أن صادرات الروبوتات الجراحية توسعت من 23 اقتصاداً في النصف الأول من العام الماضي إلى 49 سوقاً هذا العام، مع وجهات رئيسية شملت هولندا، الهند، الأرجنتين، ، تايلاند، والولايات المتحدة.