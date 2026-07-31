هجوم أوكراني بمسيّرة يشعل منشأة طاقة في روسيا ويصيب 5 أشخاص

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أعلن حاكم منطقة فولغوغراد الروسية، أندريه بوشاروف، أن هجوماً بطائرة مسيّرة وقع، اليوم الجمعة، أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص احتاجوا إلى رعاية طبية.
ولم يكشف بوشاروف، في منشور عبر تطبيق "تلغرام"، عن تفاصيل المنشأة المستهدفة، علماً أن المنطقة تضم مصفاة نفط تابعة لشركة "لوك أويل".
وتأتي هذه الضربة في ظل تصعيد أوكراني للهجمات على المراكز اللوجستية الروسية، بما فيها منشآت تابعة لشركة "وايلدبيريز" للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تكثيف استهداف منشآت الطاقة، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بإمدادات الطاقة في عدد من المناطق الروسية.
🇷🇺🇺🇦 Ukrainian drones just hit deep.
A major Wildberries logistics hub in Volgograd, far from the front, is gone.
Footage shows the aftermath of the strike.
Russia’s own version of Amazon took a direct hit.
Ukraine is reaching places that used to feel untouchable.
Writer:…
— mario nawfal (@MarioNawfal) July 31, 2026
🇷🇺🇺🇦 Ukrainian drones just hit deep.
A major Wildberries logistics hub in Volgograd, far from the front, is gone.
Footage shows the aftermath of the strike.
Russia’s own version of Amazon took a direct hit.
Ukraine is reaching places that used to feel untouchable.
Writer:…