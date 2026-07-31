هجوم أوكراني بمسيّرة يشعل منشأة طاقة في روسيا ويصيب 5 أشخاص

أعلن حاكم منطقة فولغوغراد الروسية، ، أن هجوماً بطائرة مسيّرة وقع، اليوم الجمعة، أدى إلى اندلاع حريق في منشأة للطاقة ومستودعات بالمنطقة، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص احتاجوا إلى رعاية طبية.

ولم يكشف بوشاروف، في منشور عبر تطبيق " "، عن تفاصيل المنشأة المستهدفة، علماً أن المنطقة تضم مصفاة نفط تابعة لشركة "لوك أويل".

وتأتي هذه الضربة في ظل تصعيد أوكراني للهجمات على المراكز اللوجستية الروسية، بما فيها منشآت تابعة لشركة "وايلدبيريز" للتجارة الإلكترونية، إلى جانب تكثيف استهداف منشآت الطاقة، الأمر الذي تسبب في اضطرابات بإمدادات الطاقة في عدد من المناطق الروسية.