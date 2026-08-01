تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

شرط جديد لدخول أميركا: كفالة مالية باهظة على مسافري 50 دولة

Lebanon 24
01-08-2026 | 05:59
A-
A+
شرط جديد لدخول أميركا: كفالة مالية باهظة على مسافري 50 دولة
شرط جديد لدخول أميركا: كفالة مالية باهظة على مسافري 50 دولة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تتجه وزارة الخارجية الأميركية إلى تثبيت برنامج "سندات التأشيرات"، والذي قد يُلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات دخول من 50 دولة معظمها في أفريقيا بإيداع كفالة مالية تصل قيمتها إلى 20 ألف دولار، وفق ما أفادت به وكالة "رويترز" استناداً إلى إشعار اتحادي.
Advertisement

ويستهدف هذا القرار، المُرتقب دخوله حيّز التنفيذ في الثالث من آب الجاري فور نشره رسمياً في السجل الاتحادي، حاملي التأشيرات غير المهاجرة من فئتي (B1) و(B2) المخصصتين لرحلات الأعمال والسياحة. ويمنح الإشعار الموظفين القنصليين صلاحية إشتراط إيداع السند المالي كشرط أساسي لإصدار التأشيرة للمشمولين بالقرار.

ويأتي هذا التثبيت بناءً على نتائج البرنامج التجريبي لعام 2025، حيث أوضحت الخارجية الأميركية أن البيانات المجمّعة أثبتت فاعلية البرنامج كأداة لفرض الالتزام بمدد الإقامة ومنع القادمين من تجاوز فترة التأشيرة المحددة. كما تضمن الحكم النهائي رفع الحد الأقصى للشريحة المالية من 15 ألفاً إلى 20 ألف دولار، مع إلغاء الشريحة الأدنى التي كانت تبلغ 5 آلاف دولار.

وتشمل قائمة الدول الـ50 المستهدفة 30 دولة أفريقية. وفي حين تؤكد الإدارة الأميركية أن هذه التدابير تهدف إلى حماية الأمن القومي وتثبيط المخالفات، يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن هذه القيود المالية والإجراءات المشددة تجعل الهجرة الشرعية أكثر تعقيداً وتعرقل حركة السفر المشروعة إلى الولايات المتحدة.
مواضيع ذات صلة
سجن وكفالة مالية.. هذا ما تواجهه مديرة أعمال فنانة شهيرة
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تفرض رسوما جديدة بـ 50% على منتجات كندية
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير المالية حدّد أصول إستيفاء رسم خروج المسافرين جواً وبحراً
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة بحرية بريطانية: تلقينا بلاغا عن واقعة على بعد 50 ميلا بحريا جنوبي عدن في اليمن
lebanon 24
Lebanon24
01/08/2026 20:00:01 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الإدارة الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الأمن القومي

أفريقيا

الأقصى

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-08-01
Lebanon24
12:19 | 2026-08-01
Lebanon24
11:48 | 2026-08-01
Lebanon24
11:36 | 2026-08-01
Lebanon24
11:00 | 2026-08-01
Lebanon24
10:29 | 2026-08-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24