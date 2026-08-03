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عربي-دولي

مصر توجه رسالة بشأن "هجوم دمياط".. هذا ما قاله وزير خارجيتها

Lebanon 24
03-08-2026 | 04:39
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مصر توجه رسالة بشأن هجوم دمياط.. هذا ما قاله وزير خارجيتها
مصر توجه رسالة بشأن هجوم دمياط.. هذا ما قاله وزير خارجيتها photos 0
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أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد، أن التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المختصة بشأن حادث استهداف السفينتين في ميناء دمياط الذي وقع الأسبوع الماضي لا تزال مستمرة.
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وشدد وزير الخارجية المصري على ضرورة عدم توجيه أي اتهامات أو تداول معلومات غير موثقة قبل انتهاء التحقيقات وإعلان نتائجها الرسمية المستندة إلى الأدلة.



وقال عبد العاطي في تصريحات أدلى بها، على هامش مؤتمر المصريين بالخارج، إن الرسالة الأساسية تتمثل في ضرورة انتظار انتهاء التحقيقات التي تجريها الجهات المصرية المعنية قبل إطلاق أي اتهامات أو تداول شائعات بشأن ملابسات الحادث، مؤكدا أن أي حديث عن الواقعة يجب أن يستند إلى معلومات محددة وأدلة ثبوتية.

وأضاف أن السلطات المصرية المختصة تواصل التحقيقات اللازمة للوقوف على جميع ملابسات الحادث، مشيرا إلى أن تلك التحقيقات لم تنته بعد، الأمر الذي يجعل من السابق لأوانه تبني أي روايات أو استنتاجات غير مدعومة بالأدلة.

وشدد وزير الخارجية على أهمية التريث في التعامل مع المعلومات المتداولة، مؤكدا أن الدولة المصرية تتعامل مع الواقعة وفق الأطر القانونية والمهنية، وأن إعلان نتائج التحقيقات سيكون بعد استكمال جميع الإجراءات الفنية والأمنية اللازمة.

وقال عبد العاطي: "الرسالة الأساسية ضرورة الانتظار حتى تنتهي التحقيقات المصرية من جانب الجهات المصرية المعنية، قبل أن نوجه اتهامات أو نطلق أي معلومات أو شائعات، ولابد أن تكون هناك معلومات محددة مستندة إلى أدلة ثبوتية، وهذا ما تقوم به السلطات المصرية المعنية، والتي لم تنته بعد من التحقيقات المطلوبة للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأثيم".
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