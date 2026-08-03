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عربي-دولي

زيلينسكي يطلب دعم ترامب لاستخدام "ستارلينك" في ضرب أهداف داخل روسيا

Lebanon 24
03-08-2026 | 08:00
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زيلينسكي يطلب دعم ترامب لاستخدام ستارلينك في ضرب أهداف داخل روسيا
زيلينسكي يطلب دعم ترامب لاستخدام ستارلينك في ضرب أهداف داخل روسيا photos 0
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طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعم مسعى لإقناع شركة "سبيس إكس" بالسماح لأوكرانيا باستخدام شبكة "ستارلينك" في تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، بهدف تعزيز دقة عملياتها العسكرية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب التقرير، طرح زيلينسكي الطلب خلال لقائه مع ترامب في المكتب البيضاوي، ثم كرره في اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس، مؤكدًا أن توسيع استخدام "ستارلينك" سيساعد القوات الأوكرانية على تحديد الأهداف بدقة أكبر داخل روسيا.

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كييف صعوبات في الحصول على المزيد من منظومات "باتريوت"، ما يدفعها إلى تعزيز قدراتها الهجومية وتقليل اعتمادها على أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار التقرير إلى أن إيلون ماسك سمح باستخدام "ستارلينك" داخل أوكرانيا، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها روسيا، لكنه أبقى قيودًا على استخدام الشبكة لتنفيذ عمليات داخل الأراضي الروسية.

ولم يقدم ترامب، بحسب التقرير، أي تعهد بالموافقة على الطلب، كما لم يصدر تعليق رسمي من البيت الأبيض أو السفارة الأوكرانية أو شركة "سبيس إكس".

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء أن توسيع استخدام "ستارلينك" قد يزيد المخاطر، في ظل سعي روسيا إلى تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية تستهدف الشبكة، التي تؤدي دورًا أساسيًا في الاتصالات العسكرية والمدنية الأوكرانية منذ بداية الحرب.

وخلال لقاءاته مع مشرعين أميركيين، شدد زيلينسكي على حاجة بلاده إلى استخدام "ستارلينك" لتحسين دقة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، كما جدد مطالبته بالحصول على مزيد من صواريخ "باتريوت" والسماح بإنتاجها داخل أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن كييف تمتلك خبرة واسعة في مواجهة الطائرات المسيّرة الإيرانية المستخدمة من قبل روسيا، معربًا عن استعداد بلاده لمشاركة هذه الخبرات مع الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى معلومات تفيد بتعاون روسي-إيراني في مجال الاستطلاع والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.

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