زيلينسكي يطلب دعم ترامب لاستخدام "ستارلينك" في ضرب أهداف داخل روسيا

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الرئيس الأميركي دعم مسعى لإقناع شركة "سبيس إكس" بالسماح لأوكرانيا باستخدام شبكة "ستارلينك" في تنفيذ ضربات داخل الأراضي الروسية، بهدف تعزيز دقة عملياتها العسكرية، وفقًا لوكالة "أسوشيتد برس".

وبحسب التقرير، طرح زيلينسكي الطلب خلال لقائه مع في المكتب البيضاوي، ثم كرره في اجتماعات مع أعضاء في الكونغرس، مؤكدًا أن توسيع استخدام "ستارلينك" سيساعد القوات على تحديد الأهداف بدقة أكبر داخل .

ويأتي ذلك في وقت تواجه فيه كييف صعوبات في الحصول على المزيد من منظومات "باتريوت"، ما يدفعها إلى تعزيز قدراتها الهجومية وتقليل اعتمادها على أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار التقرير إلى أن إيلون سمح باستخدام "ستارلينك" داخل ، بما فيها المناطق التي تسيطر عليها روسيا، لكنه أبقى قيودًا على استخدام الشبكة لتنفيذ عمليات داخل الأراضي الروسية.

ولم يقدم ترامب، بحسب التقرير، أي تعهد بالموافقة على الطلب، كما لم يصدر تعليق رسمي من أو السفارة الأوكرانية أو شركة "سبيس إكس".

وفي سياق متصل، نقلت الوكالة عن مسؤولين وخبراء أن توسيع استخدام "ستارلينك" قد يزيد المخاطر، في ظل سعي روسيا إلى تطوير قدرات مضادة للأقمار الصناعية تستهدف الشبكة، التي تؤدي دورًا أساسيًا في الاتصالات العسكرية والمدنية الأوكرانية منذ بداية الحرب.

وخلال لقاءاته مع مشرعين أميركيين، شدد زيلينسكي على حاجة بلاده إلى استخدام "ستارلينك" لتحسين دقة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى، كما جدد مطالبته بالحصول على مزيد من صواريخ "باتريوت" والسماح بإنتاجها داخل أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني أن كييف تمتلك خبرة واسعة في مواجهة الطائرات المسيّرة المستخدمة من قبل روسيا، معربًا عن استعداد بلاده لمشاركة هذه الخبرات مع ، ومشيرًا إلى معلومات تفيد بتعاون روسي-إيراني في مجال الاستطلاع والمراقبة عبر الأقمار الصناعية.