وساطة إسلام آباد ومسقط.. مقترح لخفض التصعيد بين طهران وواشنطن

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أفادت وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصدر مطلع بإن تلقت مقترحاً جديداً عبر باكستان يهدف إلى خفض التصعيد مع وإعادة فتح قنوات الحوار بين الجانبين.وأوضح المصدر، بحسب وكالة "انتخاب" ، أن المقترح يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من قبل طهران، مقابل رفع للحصار والإجراءات البحرية المفروضة. وفي هذا السياق، يتجه الباكستاني محسن نقوي إلى طهران خلال أيام لدفع الجهود الدبلوماسية.وتوزعت التحركات الإقليمية لتهدئة التوتر عبر المسارات التالية:المسار الباكستاني: أعلنت الخارجية الباكستانية إجراء اتصال تلفوني بين إسحاق دار ونظيره عباس عراقجي لتناول المستجدات الإقليمية وتوجيه دعوة رسمية له لزيارة إسلام آباد، إلى جانب الاستعداد لإرسال دعوة مماثلة لرئيس باقر قاليباف.المسار العُماني: أجرى عباس عراقجي اتصالاً برئيس الدبلوماسية العُمانية بدر البوسعيدي، تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الراهنة وسبل ضبط التصعيد.تأتي هذه الاتصالات المكثفة بقيادة إسلام آباد ومسقط سعياً لتفكيك الأزمة الراهنة والتأسيس لمسار تفاوضي ينهي الخلافات المرتبطة بأمن الملاحة في مضيق هرمز والملفات الأمنية العالقة.