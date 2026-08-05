مسعد بولس: لا صفقة سرية مع إريتريا

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نفى كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود صفقة سرية بين وإريتريا تستهدف شريكا إقليميا آخر، مؤكدا أن هذه الادعاءات "كاذبة بشكل قاطع"، وأن تواصل جهودها الدبلوماسية لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي.وقال بولس، في منشور له على صفحته على موقع إكس، إن تواصل انخراطها الدبلوماسي مع مصر وإريتريا وإثيوبيا في إطار مساعيها لتحقيق السلام الإقليمي.وأضاف: "أود أن أؤكد بشكل لا لبس فيه أن الادعاءات التي تزعم أننا نتفاوض أو نبحث أي اتفاق سري مع إريتريا على حساب أي شريك إقليمي آخر، هي ادعاءات كاذبة تماما. فلا يوجد أي اتفاق من هذا القبيل، ولا يجري بحث أي ترتيب مماثل".وأوضح بولس أن الهدف الوحيد للتحركات الدبلوماسية الأميركية يتمثل في "تعزيز السلام والاستقرار الدائمين في منطقة القرن الأفريقي"، نافيا وجود أي ترتيبات أو تفاهمات سرية كما تردد في بعض التقارير.كما انتقد المسؤول الأميركي ما وصفه بـ"التصريحات الكاذبة والمضللة"، معتبرا أن "التكهنات التشهيرية والاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس بشأن صفقات مزعومة أو تطورات أخرى، تعد تصرفات متهورة، ويبدو أنها مدفوعة بنوايا خبيثة لتشويه الجهود الدبلوماسية التي تُبذل بحسن نية، كما أنها تقوض فرص تحقيق سلام دائم."وجاءت تصريحات بولس في أعقاب تداول مزاعم عن مفاوضات سرية بين واشنطن وإريتريا، وهو ما نفته بشكل قاطع، مؤكدة استمرار اتصالاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة ضمن مساعيها لدعم الاستقرار وخفض التوترات في القرن الأفريقي.