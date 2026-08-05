مبنى من 20 طابقاً يحترق.. هجوم صاروخي روسي عنيف على العاصمة الاوكرانية

شنّت فجر الأربعاء هجوماً واسعاً بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة على العاصمة ، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 12 آخرين على الأقل.

ولاحقا، أفادت خدمة الطوارئ الأوكرانية عن ارتفاع عدد القتلى إلىى 14 شخصا وإصابة 27 في الهجمات على منطقة كييف.

وأعلنت الإدارة العسكرية في كييف أن الهجوم ألحق أضراراً بمبانٍ سكنية ومستودعات عدة، فيما أفادت الأوكرانية بأن الصواريخ أُطلقت نحو العاصمة من اتجاهين مختلفين على الأقل.وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حريقاً اندلع داخل مبنى سكني مؤلف من 20 طابقاً، مرجحاً أن يكون ناجماً عن إصابة صاروخية، كما تعرضت مستودعات داخل المدينة للقصف.ويأتي الهجوم في وقت تواصل فيه مطالبة حلفائها بتزويدها بمزيد من صواريخ "باتريوت" الاعتراضية الأميركية، بهدف تعزيز دفاعاتها أمام الهجمات الباليستية الروسية.وتصاعدت الضربات بعيدة المدى بين وكييف خلال الأسابيع الماضية، إذ أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة أن روسيا ضاعفت استخدام الصواريخ خلال بأكثر من مرتين.وكانت هجمات روسية استهدفت كييف وضواحيها السبت الماضي قد أوقعت 10 قتلى وأكثر من 30 جريحاً، فيما أعلنت أوكرانيا إغراق سفينة حاويات روسية كبيرة في البحر الأسود بواسطة طائرات مسيّرة.وفي موازاة ذلك، أعرب مراقبو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة عن قلقهم من ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين إلى أعلى مستوياتها منذ اندلاع الحرب في شباط 2022. (الجزيرة)