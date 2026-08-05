زلزال بقوة 6.3 يهز جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات قبالة جنوب الفلبين، الأربعاء، من دون صدور تحذير من موجات تسونامي أو ورود تقارير فورية عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار.
وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 32 كيلومتراً جنوب غربي جزيرة
سارانغاني الصغيرة، عند الساعة 12:14 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما حدد مركز التحذير
من تسونامي في المحيط الهادئ
عمقه بنحو 62 كيلومتراً.
وقال مسؤول الإنقاذ في الجزيرة هارلي
ساورو لوكالة "فرانس برس" إن الهزة وقعت أثناء تجمع عدد كبير من السكان للحصول على مساعدات مالية حكومية.
وأضاف: "كان الاهتزاز قوياً، وشاهدت الناس يركضون ويصرخون في حالة ذعر"، مؤكداً أن جميع الموجودين في المكان بخير.
وأشار إلى أن التقييمات الأولية لا توحي بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.
ويأتي الزلزال بعد هزة قوية ضربت جزيرة مينداناو
المجاورة في 8 حزيران، وأدت إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل، فضلاً عن انهيار مبانٍ وحدوث انزلاقات أرضية.
وتسبب زلزال حزيران، الناجم عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بما يصل إلى مترين، ما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وتضرر الحياة البحرية.
وتشهد الفلبين زلازل بصورة شبه يومية بسبب وقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو نطاق واسع من النشاط الزلزالي يمتد من اليابان
عبر جنوب شرقي آسيا
وحوض المحيط الهادئ.