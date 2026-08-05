زلزال بقوة 6.3 يهز جنوب الفلبين

Advertisement

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن مركز الزلزال وقع على مسافة 32 كيلومتراً جنوب غربي سارانغاني الصغيرة، عند الساعة 12:14 ظهراً بالتوقيت المحلي، فيما حدد من تسونامي في عمقه بنحو 62 كيلومتراً.وقال مسؤول الإنقاذ في ساورو لوكالة "فرانس برس" إن الهزة وقعت أثناء تجمع عدد كبير من السكان للحصول على مساعدات مالية حكومية.وأضاف: "كان الاهتزاز قوياً، وشاهدت الناس يركضون ويصرخون في حالة ذعر"، مؤكداً أن جميع الموجودين في المكان بخير.وأشار إلى أن التقييمات الأولية لا توحي بوقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.ويأتي الزلزال بعد هزة قوية ضربت المجاورة في 8 حزيران، وأدت إلى مقتل 76 شخصاً على الأقل، فضلاً عن انهيار مبانٍ وحدوث انزلاقات أرضية.وتسبب زلزال حزيران، الناجم عن تحرك خندق كوتاباتو، في ارتفاع قاع البحر بما يصل إلى مترين، ما أدى إلى انكشاف الشعاب المرجانية وتضرر الحياة البحرية.وتشهد الفلبين زلازل بصورة شبه يومية بسبب وقوعها ضمن "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهو نطاق واسع من النشاط الزلزالي يمتد من عبر جنوب شرقي وحوض المحيط الهادئ.