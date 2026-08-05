انهيار أرضي يضرب ديراً في إثيوبيا.. قتلى خلال طقس ديني

قُتل أكثر من 12 شخصاً في انهيار أرضي وقع داخل دير في إقليم أمهرة بإثيوبيا، بعدما تسببت أمطار غزيرة بانزلاق صخور من جبل قريب.

وبحسب مجلة "people"، وقع الانهيار نحو الساعة السابعة صباحاً، الاثنين 3 آب، في دير "Tsadkane Debre Mitmaq St. Mary"، حيث كان عدد من المؤمنين يشاركون في صلاة خاصة وطقس ديني يتضمن استخدام المياه المقدسة.

للأبرشية ميغابي هاديس نيكا تيبيب أبابو إن عدداً من الضحايا كانوا متجمعين لتلقي المياه المقدسة عندما انهارت الصخور فوقهم.

ووفق "BBC"، كان الطقس الأرثوذكسي مخصصاً للصلاة وطلب الشفاء من أمراض مزمنة.

ودُفن 11 من الضحايا في الدير، فيما نُقلت جثث 3 آخرين إلى بلداتهم. وترأس الجنازة رئيس أبرشية شمال شيوا في ، المطران أبونا كليمنتوس.

ولا يزال العدد النهائي للضحايا غير واضح، إذ قال أبابو إن بعض الأشخاص قد يكونون عالقين تحت الركام، فيما يصعب التعرف إلى بعض الجثث.

وقال مسؤول محلي كبير لـ"BBC" إن 7 أشخاص عُثر عليهم مصابين، بينهم 5 إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مدينة ديبري برهان، عاصمة منطقة شمال شيوا الإدارية، على بعد نحو 43 ميلاً.