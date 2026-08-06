ادعى انها تمتلك قنابل ذرية.. صحيفة إسرائيلية تشكك برواية نتنياهو عن النووي الايراني

تحدثت صحيفة "يديعوت احرونوت" الإسرائيلية عن قيام ايران بتطوير أسلحة نووية، مُشيرة إلى ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال إن قائد الحرس الثوري الإيراني أحمد وحيدي صرّح "بشكل صريح" بأن إيران ستواصل تطوير أسلحة نووية، لكن لم تُسجَّل أو تُنشر أي تصريحات علنية من هذا النوع في وسائل الإعلام الإيرانية، فيما ظهرت هذه المزاعم قبل ساعات في منشورات باللغة الإنكليزية على منصة إكس.
أضافت الصحيفة في مقال ترجمه "لبنان 24
": "خلال خطاب ألقاه أمس الأربعاء في مراسم رسمية بالقدس، قال نتنياهو إن وحيدي أعلن في ذلك اليوم نية إيران مواصلة تطوير أسلحة نووية، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية، التي تؤكد منذ سنوات أن برنامجها النووي سلمي، لم تنشر أي تصريح مماثل. ولو كان هذا التصريح قد صدر فعلًا، لكان مثّل تحولًا كبيرًا في الموقف الإيراني وحظي بتغطية دولية واسعة."
وبحسب المقال، ظهرت أولًا عبارة منسوبة إلى وحيدي في منشور باللغة الإنكليزية على حساب القناة 14 الإسرائيلية على منصة إكس، ثم نشرها قبل ذلك بقليل حساب غير رسمي يُدعى Mossad Commentary، من دون الإشارة إلى مصدر واضح. وبعد خطاب نتنياهو، أعاد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة
مايك والتز نشر الادعاء، وعلّق: "أخيرًا يعترفون بما كان واضحًا منذ سنوات".
ويُشير المقال إلى أنه لا يوجد حتى الآن دليل يؤكد أن وحيدي أدلى بهذا التصريح. كما يعتبر أن صدور مثل هذا الإعلان، لو صح، كان سيؤثر سلبًا في الاتصالات الجارية بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب
وإيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وتمهيد الطريق لمحادثات حول اتفاق نووي.
وفي خطابه، شدد نتنياهو على أن إسرائيل
ستواصل منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكدًا أن الرئيس ترامب
هو "أكبر صديق لإسرائيل" وأن الولايات المتحدة
هي حليفها الأوثق، لكنه أضاف أن أمن إسرائيل "ليس محل تفاوض"، سواء تم التوصل إلى اتفاق مع إيران أم لا.
ويختتم المقال بالإشارة إلى أن نتنياهو كان قد ادعى قبل نحو شهر أن إيران تمتلك بالفعل قنابل ذرية، وهو ما نفاه في اليوم التالي السياسي الإسرائيلي
غادي آيزنكوت، واصفًا هذا الادعاء بأنه "اختلاق للواقع بهدف تخويف الجمهور الإسرائيلي".