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عربي-دولي

مشاهد مُرعبة... إنهيار مبنى في تركيا بالكامل يضمّ 22 شقة سكنيّة

Lebanon 24
06-08-2026 | 06:20
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مشاهد مُرعبة... إنهيار مبنى في تركيا بالكامل يضمّ 22 شقة سكنيّة
مشاهد مُرعبة... إنهيار مبنى في تركيا بالكامل يضمّ 22 شقة سكنيّة photos 0
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نجا سكان 22 شقة سكنية في مبنى في إسطنبول، من كارثة كبيرة عندما غادروا المبنى قبيل وقت قصير من انهياره بالكامل.

ووثق مقطع فيديو من منطقة باهتشلي إيفلر، لحظات انهيار المبنى الكبير الذي شُيد قبل 38 عاماً. (ارم نيوز)
 
 
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