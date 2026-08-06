مشاهد مُرعبة... إنهيار مبنى في تركيا بالكامل يضمّ 22 شقة سكنيّة

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🚨 Bahçelievler’de Metruk Binanın Çökme Anı Kamerada
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi bulunan metruk bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. pic.twitter.com/2QZ7klOtgR
— Bahçelievler Son Dakika (@BahcelievlerSD) August 6, 2026
🚨 Bahçelievler’de Metruk Binanın Çökme Anı Kamerada
Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi bulunan metruk bina, akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. Binanın çökme anı araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı. pic.twitter.com/2QZ7klOtgR
🚨 Bahçelievler’de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çöken binada ekipler tedbir amaçlı arama başlattı. pic.twitter.com/BBIG0yg8lG
— XpressTR (@XpressTR) August 5, 2026
🚨 Bahçelievler’de daha önceden boşaltıldığı belirtilen 4 katlı bina henüz bilinmeyen nedenle çöktü.
Çöken binada ekipler tedbir amaçlı arama başlattı. pic.twitter.com/BBIG0yg8lG